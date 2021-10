Uma gastronomia engajada

O Gastrô Comfort Food de Porto Alegre - empresa especializada em "marmitas" saudáveis - mudou toda sua programação visual com vistas a lembrar a comunidade da importância da campanha de prevenção ao câncer de mama. Em parceria com o Imama e para ajudar na divulgação do Outubro Rosa, todas as mulheres que fizeram mamografia no último ano e apresentarem comprovação ganharão 10% de desconto nos produtos. Além disso, 10% das vendas do "Pack de Outubro", que é um conjunto de marmitas para o mês, serão revertidos para doação ao Imama. Pedidos acima de R$ 500 ganham uma camiseta do Outubro Rosa. Por fim, a marca criou um prato especial na cor rosa, especial para o mês e acaba de lançar 12 novas refeições em seu cardápio.

Motu Fancy Food

Tem novidade gastronômica em Porto Alegre. Abrindo suas portas esse mês, o Motu Fancy Food apresenta um serviço de curadoria e venda de mercadorias premium multimarcas, aliando o digital e o físico na busca de novas experiências. A operação conta com variado mix de produtos e diversas marcas-desejo, tanto locais quanto inéditas no Rio Grande do Sul.

Rede Inkor Fitness

A rede Inkore Fitness inaugurou sua primeira franquia em Caxias do Sul, na região do Largo da Estação, com mais de 2,5 mil m², no prédio que pertenceu à antiga Cooperativa Vinícola São Victor e faz parte da história da cidade. A rede nasceu no início de 2021 com o conceito low cost premium, de entrega da melhor estrutura a um preço justo e acessível.

Preparando o 5G

A InternetSul realiza, nos dias 28 e 29 deste mês, o evento presencial Descompressão 2021, no Wish Serrano, em Gramado (RS). A programação terá painéis sobre 5G e WiFi 6, com o CEO da Voz e Dados, Luciano Franz, e o diretor executivo do consórcio 5G Brasil, Rudinei Carlos Gerhart.

Ensino Região Sul

O Grupo Fleming, referência em aprovações para Medicina e novidade na Educação Básica, irá ampliar sua atuação no RS. A fusão com o pré-vestibular Veiga, tradicional em Rio Grande, permitirá o ingresso do Fleming Medicina (pré-vestibular) no município e do Colégio Fleming (Ensino Médio) em Pelotas. O negócio completa a meta de R$ 30 milhões do Fleming prevista no seu plano de expansão até 2021.

O melhor moscatel rosé

No maior Concurso do Espumante Brasileiro já realizado, com 424 amostras de 93 vinícolas, a Fante Bebidas teve grande destaque. A vinícola de Flores da Cunha ganhou duas medalhas de ouro (Oremus Brut Rosé e o Cordelier Moscatel) e foi eleita como o melhor espumante moscatel rosé do Brasil com a marca Oremus.