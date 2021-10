Spaccio RAR São Paulo

A RAR se prepara para instalar a quinta unidade da Spaccio RAR, rede de franquias de empórios gastronômicos da empresa fundada por Raul Anselmo Randon. A nova operação ficará localizada em São José dos Campos, São Paulo. A inauguração está prevista para o primeiro bimestre de 2022. "A RAR tem expandido sua atuação em São Paulo e a região Sudeste já representa 44% das nossas vendas. Estudávamos a implantação de uma unidade no estado há algum tempo e entendemos que este é o momento ideal", afirma o diretor-superintendente Sergio Martins Barbosa. A empresa leva ao estado paulista o conceito de empório gourmet com bistrô, sucesso em Curitiba, onde está desde novembro.

Vinho colheita tardia

Um clássico da Vinícola Aurora está chegando aos consumidores em nova versão. É o Colheita Tardia Tinto, em distribuição pelo Brasil complementando o portfólio da empresa, que já conta com a variedade branca desde 2002. O vinho doce tinto estreia com a histórica safra 2020, embalagem de 500ml, teor alcoólico 12%, e uvas Cabernet Sauvignon e Alicane Bouschet (ambos com 50%).

Imóveis superiores

A Guarida Imóveis acaba de lançar o Guarida Prime, seleção de imóveis de categoria superior nas melhores localizações da Grande Porto Alegre e Litoral Norte. Quem desejar comprar ou vender um imóvel assim terá uma área exclusiva no seu site, que facilita a busca. A Guarida investiu ainda em equipe de corretores especializados e experientes no segmento.

14 vagas no TodoDia

Supermercado TodoDia, do Grupo BIG, seleciona 14 colaboradores para unidades no Vale dos Sinos. As oportunidades são para gerente de loja, operador de loja e auxiliar de perecíveis. As inscrições devem ser feitas pelo site do BIG até 31 de outubro. As posições estão disponíveis também para PCDs (Pessoas com Deficiência).

A Química solidária

A "Solidariedade dá Química", parceria do Sindiquim com a Braskem, arrecada recursos para compra de cestas básicas destinadas a comunidades carentes e vai dobrar o valor arrecadado. Doações por meio da chave PIX para o [email protected] A entrega, organizada pela Central Única das Favelas, será no dia 28 deste mês em Porto Alegre.

TIM adere ao Fórum Gerações

O Brasil terá em 2030 um número maior de idosos do que de crianças pela primeira vez na história. E o mercado de trabalho está preparado para o envelhecimento da população? A TIM acaba de aderir ao Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, que reúne empresas preocupadas com a inclusão de profissionais de diferentes idades em oportunidades de emprego. A operadora lançou ainda um programa interno em que os próprios funcionários podem indicar pessoas com mais de 45 anos para vagas na empresa.