Digitalização e robotização

A digitalização e a robotização estão cada vez mais presentes no dia a dia das empresas em todo o País. Elas tornam tudo mais prático, reduzem custos e migram a mão de obra para atividades estratégicas de planejamento e criatividade, o que contribui diretamente para a inovação e aumento da competitividade no mercado. Só em 2020, quase 90% das empresas no país realizaram alguma iniciativa voltada à transformação digital, segundo o Índice de Transformação Digital da Dell Technologies 2020. Pensando nisso, a startup Run2Biz, que ajuda empresas a digitalizarem os fluxos de trabalho e operações, aposta na oferta da hiperautomação de processos e tarefas para sua expansão na América Latina, com a meta de chegar a 60% do mercado.

Vitória na África

A equipe de marketing do Brasil, liderada pelo gaúcho Marcos Martinelli, coordenou a eleição vitoriosa neste domingo (17) de José Maria Neves à presidência de Cabo Verde, na África, com 51,5% dos votos em primeiro turno disputado com seis outros candidatos. José Maria, que é doutor em Administração Pública pela FGV de São Paulo, foi primeiro-ministro de 2001 a 2016 e, desde então, atuava como professor universitário.

Construção civil

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) realiza desde ontem seu 93º encontro nacional (Enic), de forma gratuita e virtual. Ele acontece em bom momento para o setor, que projeta crescimento de 4% em 2021, o maior desde 2013. De janeiro a agosto o setor criou quase 238 mil postos de trabalho formais.

Estética corporal

A GiOlaser acaba de chegar à cidade de Gravataí. É a primeira unidade da rede de franquias de estética corporal, facial e depilação a laser na cidade e a segunda no Estado com a proposta de oferecer tecnologia de ponta voltada ao bem-estar de homens e mulheres através de atendimento humanizado e personalizado. No País, já é uma rede de 130 unidades.

A prova da Amrigs

As inscrições da prova da Amrigs para o processo seletivo 2022 SIR/Hospital Mãe de Deus foram prorrogadas até amanhã e devem ser feitas no seu site. O exame será dia 14 de novembro. São 10 vagas para especialização e aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem para profissionais da medicina.

A nova matriz da San Marino

Depois de três décadas no mesmo endereço, a San Marino Fiat inaugura sua nova matriz na Ipiranga, 7110. Com 2.500 m2 de área, a unidade contou com investimento de R$ 2 milhões e se estabelece seguindo tendência mundial com espaços integrados, compactos e digitalizados. A empresa projeta vender na unidade 200 veículos novos por mês.