Expansão da energia solar

A Solar Serra, empresa de energia solar fotovoltaica com matriz em Bento Gonçalves, que comemora seis anos neste mês, registrou de janeiro a setembro de 2021 expansão de 208% sobre igual período de 2020. Ela já instalou desde 2015 mais de 30 mil placas em mais de 400 obras em residências, indústrias, propriedades rurais e comércios de 200 cidades. Os resultados coincidem com o bom momento do setor devido às altas nos custos de energia elétrica e acesso facilitado aos financiamentos. Além da matriz em Bento, a Solar Serra tem um Centro de Distribuição em Veranópolis e escritórios em Concórdia (SC) e Curitiba (PR). Para os próximos dois anos, a meta é dobrar o faturamento, segundo o diretor Mário Henrique Bordignon.

Melhor para trabalhar

A South System, empresa de tecnologia de Porto Alegre, localizada no Tecnopuc, ficou neste ano em 1º lugar na lista do Indeed de melhores empresas para trabalhar. O ranking das 25 é baseado nos comentários e avaliações deixados nas páginas de empregos (dentro do site do Indeed) por funcionários e ex-funcionários.

Decathlon para Caxias

A Decathlon, maior varejista de artigos esportivos do mundo, com 1,5 mil lojas em mais de 50 países, abrirá uma filial no Shopping Villagio Caxias. A inauguração da nova unidade está prevista para o segundo semestre de 2022 e ocupará um espaço com cerca de 1.500m2. Esta será a quarta loja da empresa francesa no estado.

No Hospital Santa Rita

A Santa Casa de Porto Alegre abriu ontem as inscrições gratuitas ao congresso virtual do Hospital Santa Rita 2021, que será realizado entre os dias 21 e 23 deste mês. Na pauta as principais experiências e novidades no tratamento de pacientes oncológicos, com destaque para as neoplasias mais frequentes no Brasil atualmente.

Guaraná Fruki 50 anos

A Fruki Guaraná, refrigerante da Bebidas Fruki, de Lajeado (RS), completa 50 anos com a liderança de vendas no mercado gaúcho de guaranás. Para celebrar a data, os clientes e consumidores serão impactados com nova embalagem, onde o destaque é a imagem da fruta do guaraná. Ela será apresentada em uma campanha que tem como tema O Sabor de Estar Junto.

A reformadora em expansão

A FM Pneus, reformadora associada a gaúcha Vipal Borrachas, está com um grande projeto de expansão. Para isso, adquiriu sete novos equipamentos produzidos pela Vipal Máquinas em valor superior a R$ 4,5 milhões. Eles foram instalados na unidade da FM Pneus de Maravilha, e na sua nova sede, em Gaspar, ambas em Santa Catarina. Além disso, a FM Pneus está montando outras duas novas reformadoras no Paraná, que devem entrar em operação ainda este ano.