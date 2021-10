Prêmio Casacor RS de volta

Uma das novidades do ano da Casacor RS, em cartaz em Porto Alegre, até 7 de novembro, na Avenida Ceará, 1549, é o retorno do Prêmio Casacor RS, entregue pela última vez na edição de 2015. Com apoio da Costaneira, a premiação será decidida por um júri especializado de profissionais do segmento e pelo voto dos visitantes através de um totem no final do percurso. O arquiteto e artesão Bruno De Lazzari é o responsável pela criação do troféu que será entregue para as categorias principais. A peça exclusiva é uma escultura inspirada no tema central do evento e foi produzida em madeira e mármore resinado.

A inovação em pauta

A rede de franquias Space W, fundada pela empresária Juliana Tescaro para ajudar empreendedores na jornada de crescimento, prepara-se para receber seus 40 franqueados e licenciados distribuídos pelo Brasil na sede em Porto Alegre. A Space W 360° Experience é hoje, dura 12 horas e marca o lançamento do novo hub de inovação e novos serviços para empresas de todos os portes.

Prêmios ao corretor

O GBOEX aproveita o mês de outubro, dedicado ao corretor, para lançar a campanha Desafio Mês do Corretor. Os parceiros da instituição ou que vierem a se inscrever no período da ação receberão prêmios como forma de valorização pelo desempenho das vendas.

Lacava de casa nova

O aumento do consumo de vinho aliado a uma nova relação com o lar, causada pelo isolamento social, refletiu também no mercado de adegas, impulsionando a criação de projetos personalizados. Com 14 anos, a Lacava vem sentindo o impacto positivo e investiu em novo showroom na Lucas de Oliveira em Porto Alegre, onde realiza uma open week até este sábado. Em 2020, a produção de adegas pela Lacava aumentou 30% em comparação a 2019.

Bairro Golden Lake

Os visitantes do novo bairro Golden Lake, na Zona Sul de Porto Alegre, apresentado ontem pela Multiplan, terão à sua disposição uma tecnologia inédita no mercado imobiliário. Eles poderão realizar um passeio completo pelas suas principais atrações e pelo Lake Victoria, através de óculos de realidade virtual 3D / 360º, numa experiência imersiva única. E um passeio em carrinhos de golfe pelas vias arborizadas já finalizadas. O novo bairro está sendo implantado com sete condomínios.

MuleBule Gastronomia cresce

Líder no setor de catering empresarial no Sul do país, o MuleBule Gastronomia amplia sua atuação com novas operações no 4º Distrito de Porto Alegre, onde tem uma sede de 1.000 m². E, com isso, abrirá 20 novas vagas para atender três operações. Entre seus novos contratos está o de fornecedor homologado do Instituto Caldeira, URB STAGE e o MuleMuleBule Comida Artesanal, dentro do Mercado Paralelo, o novo complexo no DC Navegantes.