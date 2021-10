Mais carne por delivery

Um levantamento realizado pela Ticket, marca de benefícios de alimentação e refeição da Edenred, revelou que o RS foi o estado que apresentou o maior aumento no consumo de carne por delivery em 2021. Enquanto em dezembro de 2020 a quantidade de pedidos desse tipo de culinária estava na oitava posição do ranking, em agosto deste ano foi para o quinto lugar, atrás apenas das categorias lanchonete, culinária brasileira, fast food e padaria. Em maio, chegou a ultrapassar as padarias e ocupar a quarta posição. "Devido às restrições impostas pela pandemia, os restaurantes tiveram que se adaptar e aprimorar seus cardápios e embalagens para a entrega de refeições de carnes prontas, o que acabou estimulando um novo hábito de consumo. Tanto que não ocorreu no tradicional, apenas no delivery", comenta o diretor-geral Felipe Gomes.

Palco Giratório Sesc

O Sesc promove até 16 de outubro o 15º Festival Palco Giratório Sesc/POA com espetáculos transmitidos ao vivo de todas as regiões do País e atividades formativas realizadas por plataformas virtuais. No período também haverá performances presenciais em Porto Alegre. E a partir de novembro o projeto terá continuidade nas unidades do Sesc/RS.

A feira proprietária

A Braskem vai promover a partir de amanhã e até quinta-feira sua primeira feira virtual proprietária, a Braskem Week. Ela será realizada em ambiente 100% digital pelo site www.braskemweek.com.br, apresentando soluções sustentáveis da química e do plástico para variados setores, como agronegócio, saneamento, embalagens, construção civil, automotivo e soluções circulares.

A Semana do Calçado

O setor coureiro-calçadista do Vale do Sinos se reúne de 18 a 21 deste mês na 6ª edição da Semana do Calçado em um grande debate, cada entidade com sua programação, sob a coordenação do IPTeC e Sebrae. E a maior parte em on-line. Serão 11 atividades, buscando novos caminhos e soluções na retomada do setor, também atingido pelos efeitos da pandemia, sobretudo no mercado interno.

Troco na Lojas Renner

Lojas Renner vai iniciar uma nova campanha social. Seus clientes poderão destinar o arredondamento do troco de suas operações em dinheiro para o Instituto Renner que trabalha com projetos de empoderamento feminino.

Mais tecnologia em nuvem

O mercado de tecnologia pode crescer no Brasil até 20% em 2021, conforme pesquisa da iMonitor IT. E o segmento de cloud computing acompanha essa tendência. Especialista em nuvem Microsoft, a SOU.cloud acaba de completar um ano. Inaugurada em meio à pandemia, oferece uma tecnologia essencial para a transformação digital. Nesse período, ela investiu R$ 2 milhões, dobrou a equipe, ultrapassou 1.200 clientes e está presente em todos os estados do país.