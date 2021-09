Expansão em lojas de rua

Seguindo o plano de expansão com abertura de lojas de rua, a Rabusch inaugura em outubro duas unidades, em Gravataí e Guaíba, ambas no centro das cidades, com o novo layout de fachada preta e "estilo boutique". Outra novidade da marca é a mudança de endereço da loja de São Leopoldo para um espaço de 144m², também no centro. O crescimento do home office e seguindo tendência mundial de consumo local levaram a empresa de moda feminina a iniciar em 2019 um plano de expansão com a abertura de lojas de rua para ficar mais perto das clientes. Em 2020, abriu três pontos de venda com esse perfil em Porto Alegre, nos bairros Floresta, Rio Branco e Menino Deus. Em junho, inaugurou sua primeira unidade no formato guide shop, no Moinhos de Vento. Hoje, são 33 lojas em operação, sendo quatro franquias.

Regularização Fundiária

A ATL Cidades e Projetos - empresa de arquitetura e urbanismo de São Leopoldo - criou em 2018, com a implantação da Reurb, um programa que auxilia na transformação de comunidades. São 24 áreas em processo de regularização no RS (de 230 hectares) que beneficiarão mais de 5 mil famílias, em cidades como Porto Alegre, São Leopoldo, Gravataí, Caxias do Sul e Canoas.

Oscar da engenharia

Considerada o "Oscar" da Engenharia no Estado, a Láurea "Engenheiro do Ano", conferida pela Sociedade de Engenharia do RS desde 1985, está com o período de indicações aberto até hoje, 30 de setembro. A premiação destaca a atuação de profissionais, das diferentes áreas da engenharia gaúcha, e sua contribuição ao crescimento do setor.

Um centro de música

Rafael Triches e Sasha Zavistanovicz acabam de abrir a ArtstageMusic Center em Caxias do Sul com investimento inicial de R$ 1,6 milhão. É em prédio de 450m² dividido em 12 salas, que podem ser usadas simultaneamente pela sua estrutura acústica. Entre os espaços, um Home Studio para gravações, um auditório e um ambiente voltado à musicalização de crianças.

Aprendizados da pandemia

Tradicional evento do setor, a Jornada de Farmácia Hospitalar do Sindihospa retorna para sua sexta edição nesta sexta-feira (1). Agora, em formato híbrido, na Amrigs, ou pela internet. A programação terá como foco os desafios e aprendizados durante a pandemia.

Delivery de comida para Uruguai

Pela primeira vez, um aplicativo de comida brasileira atenderá uruguaios na fronteira. A iniciativa é de dois franqueados do Appétit Delivery que passaram a oferecer o serviço em duas cidades: em Livramento para Rivera e em Jaguarão para Rio Branco. E já está nos planos sua expansão para outras cidades de fronteira. O Appétit Delivery nasceu no Paraná, já está em 13 estados brasileiros e 70 cidades e até dezembro pretende chegar a 100 cidades.