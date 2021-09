Exclusiva culinária japonesa

O prestigiado e consagrado restaurante Riversides, de Porto Alegre, que optou por levantar a bandeira da culinária japonesa passando a oferecer exclusivamente este tipo de gastronomia, decidiu já dar uma prova aos clientes das novidades do cardápio, antecipando a comemoração de seus 30 anos, a ser celebrado em 2022. Assim, lançou a marca de sushi Riversides Black Label 92, linha única criada pela casa. O novo menu é composto por receitas irresistíveis, elaboradas com a excelência e o refinamento de ingredientes como a barriga do salmão (harasu), parte mais nobre e gostosa do peixe, camarões e outras iguarias. Dois combinados fazem parte da linha: o Contemporâneo e Omakase Riversides Black Label, ambos com opções de 24 ou 32 peças. Desde abril de 2020, o restaurante atende só delivery.

Educação empreendedora

O Sebrae RS abriu as inscrições para a 1ª turma do curso "Educação Empreendedora 5.0". Inédita no Estado, a pós-graduação irá desenvolver competências empreendedoras que agreguem qualidade, inovação e fundamentos de gestão à atuação dos docentes gaúchos. No currículo, temas como desenvolvimento pessoal, gestão de projetos empreendedores e transformação do mercado de trabalho, além de competências cognitivas e socioemocionais.

Magalu em Santa Maria

O Consórcio Magalu, plataforma de consórcios do Magazine Luiza, dá mais um passo esta semana rumo à sua expansão. Além de atuar dentro de suas lojas através dos parceiros de negócios, vai abrir também o primeiro escritório autorizado em Santa Maria, no RS, com venda exclusiva de consórcios.

Mais que em todo 2020

A Veronez Imóveis completou 10 anos comemorando o fato de que só no 1º semestre movimentou R$ 30 milhões em transações, mais que em todo 2020. Além disso, a empresa acaba de investir R$ 150 mil em nova sede, no HOM Nilo em Porto Alegre.

Dois novos vinhos em lata

A Lovin Wine, de Porto Alegre, marca brasileira de vinho em lata Premium que conquistou o mercado nacional com o Rose Dry, Rose Wine e White Wine, lança mais dois novos sabores frisantes: o Red Wine e o White Dry. "Agora a linha está completa com 5 itens, 2 frisantes e 3 dry, para todos os públicos e paladares. Cada lata possui 269ml e serve duas taças, segundo o CEO João Sattamini.

Sicredi abre agência na Hípica

A Sicredi União Metropolitana RS inaugura nesta sexta-feira uma agência, na Hípica, em Porto Alegre. É a terceira unidade da Zona Sul da Capital. As outras duas funcionam na Lomba do Dinheiro e Eduardo Prado. A nova unidade tem 110 m2 com sala de reuniões e auditório. Além da agência da Hípica, a Sicredi Metropolitana irá abrir mais duas em 2021. Ela tem hoje mais de 57,8 mil associados e 353 colaboradores, expansão de 6% e 12% sobre 2020.