Cliente gaúcho em SC

De olho também no consumidor gaúcho, a urbanizadora Ábaco inicia em outubro as vendas de um bairro planejado diferenciado dentro do complexo Deltaville, em Biguaçu, na Grande Florianópolis (SC). A estratégia comercial é apresentar a alternativa para gaúchos em busca de novo endereço - Santa Catarina é o principal destino de migrantes do Rio Grande do Sul. O padrão de qualidade da Ábaco já é conhecido no RS, onde tem empreendimentos em Porto Alegre, Estância Velha, Campo Bom, Eldorado do Sul, Santana do Livramento e Pelotas. Em Biguaçu, a infraestrutura terá marinas pública e privada, com garagens e acesso direto ao Rio Biguaçu e ao litoral. Em um investimento de R$ 62 milhões, o local também segue os conceitos do novo urbanismo que privilegiam bem-estar e sustentabilidade.

Salton Virtude 2019

Conhecido pelos consumidores e reconhecido com mais de 20 medalhas conquistadas, o Salton Virtude 2019, vinho branco elaborado apenas em safras especiais e, a partir de uvas selecionadas, da variedade Chardonnay, na região da Campanha, é apresentado com novo rótulo. Fermentado em barricas de carvalho francês e em tanque de aço-inox, ele amadurece por 9 meses nas próprias barricas.

Incubadora Unitec

A Unitec, da Unisinos, acaba de conquistar do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne) a certificação Cerne 4. Torna-se assim a primeira incubadora do Brasil a ter o selo nível 4 de maturidade na gestão de incubadoras.

Urologia pós-covid

Em comemoração a seus 10 anos, o Grupo São Pietro Saúde organiza a I Jornada de Urologia, com o tema "A Urologia pós-covid na visão do urologista", que irá reunir especialistas de renome nacional e mundial. É para médicos, residentes e estudantes de medicina no Hub da Saúde Maxplaza, em Canoas, no dia 15 de outubro, das 13h às 19h30. O ingresso são 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Educação antirracista

Duas pedagogas gaúchas, as irmãs Carolina e Fernanda Chagas Schneider, acabam de lançar com a Fundação Telefônica Vivo o livro "Escola para Todos: promovendo uma educação antirracista". Ele pretende ajudar outros professores a abordar o tema.

Frequência de suicídios no Sul

Santa Maria, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul possuem a maior frequência de suicídios, proporcional à sua população, na região Sul, conforme o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), produzido pelo Instituto de Longevidade MAG. O estudo avaliou a quantidade de mortes por suicídio para cada 100 mil habitantes. Um dos papéis do instituto é orientar a sociedade sobre a realidade de suas cidades e contribuir para políticas públicas. Estamos no mês de prevenção ao suicídio.