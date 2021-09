Mais exames de ecografia

O Weinmann está disponibilizando exames de ecografia também na sua unidade do Menino Deus, em Porto Alegre, somando-se aos serviços de análises clínicas realizadas no local. É para oferecer uma opção aos clientes que já contavam com a unidade da Serdil para exames de imagem. E para diversificar seus serviços, quando há um sensível aumento de demanda por exames de imagem. O Grupo Fleury, detentor das marcas Weinmann e Serdil no RS, registrou no segundo trimestre deste ano um crescimento de 179,5% nos exames de imagem sobre igual período do ano passado. Os exames podem ser agendados no Call Center da marca ou em qualquer unidade da rede.

O profissional do ano

O diretor-presidente da Construtora Tedesco, de Porto Alegre, Pedro Tedesco Silber, foi eleito Profissional do Ano pela Revista HealthARQ em reconhecimento pela sua atuação no setor de Engenharia e Construção da Saúde. Após já ter sido eleito entre os "100 Mais Influentes da Saúde da Década" pela mesma publicação de São Paulo. ag ag

Saúde no trabalho

O CCG Saúde realizará a terceira e última live da campanha "Setembro Amarelo CCG: Nossas emoções importam" sobre a saúde emocional no trabalho, integrando a série de ações para conscientização e prevenção ao suicídio. É gratuita e a partir das 11h desta quinta (23), no Instagram do CCG Saúde, com o médico Alexandre Escobar Dias, especialista em medicina do trabalho, e a psicóloga Viviam Abrahão.

Oi fibra na Fronteira

A Oi Fibra, serviço de internet, TV (IPTV) e telefonia fixa (VOIP) em fibra ótica da Oi, chega nesta semana a mais três cidades gaúchas: Alegrete, Rosário do Sul e Carazinho, na Fronteira. A Oi Fibra já está presente em 20 cidades do estado e conta mais de 300 mil clientes e 1,3 milhão de casas aptas para receber o serviço.

Da mesa do bar ao sofá

A produção nacional de cerveja subiu 2,9 pontos percentuais em 2020 para 14,1 bilhões de litros, retomando o patamar de 2014 no auge do país, conforme a CervBrasil, entidade da indústria. Mas mudou parte do ambiente do consumo, da mesa do bar ao sofá da sala, onde ela foi apreciada por 68,6% em 2020 ante os 64,6% em 2019 segundo pesquisa da Kantar.

Os 45 anos da TozziniFreire

Ao fazer 45 anos, TozziniFreire, que tem unidades em Porto Alegre, São Paulo, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro e Nova York, lançou nova identidade visual que expressa valores como agilidade, criatividade, cultura colaborativa, integridade, respeito à diversidade e foco no cliente. E quatro novas áreas além de três novos grupos para atender novas demandas do mercado: Empresas e Direitos Humanos; Gerenciamento de Crises; Inovação Financeira, Fintechs e Meios de Pagamento; ESG; Investimentos Sustentáveis e de Impacto; e Gaming e E-Sports.