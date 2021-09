Expansão da Unicred

A Unicred Central RS celebra seu mês de aniversário de 25 anos em setembro com um crescimento inédito. Apesar do período de recessão econômica que atravessamos, a instituição financeira cooperativa ultrapassa atualmente os R$ 5,5 bilhões em ativos totais, com expansão de 9,9% em relação ao último semestre. Da mesma forma, cresceu 9,6% em sua carteira de crédito e mais de 7% em recursos administrados. A Unicred Central RS é constituída por 12 cooperativas e 76 pontos de atendimento que representam 74,1 mil cooperados e segue crescendo, inclusive conquistando territórios em outros Estados, como Pernambuco, Ceará e Mato Grosso do Sul.

Projeto Pró-Biblioteca

Criado pela L&PM, o Pró-Biblioteca é um projeto que promove a literatura em bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, de ONGs e do sistema prisional de todo o Brasil. Após impactar sete estados no primeiro semestre, agora com patrocínio do Atacadão, serão mais de 27.300 alunos em escolas públicas de 10 estados. No RS, nove cidades irão receber acervos de 200 livros cada.

Aqui Amores do Sul

O amor pelas tradições, que não param no tempo, foi inspiração para "Amores do Sul", homenagem do Boticário para o RS, em setembro. O filme foi criado 100% por profissionais gaúchos, respeitando o ponto de vista e cultura regionais. A trilha "Como Nossos Pais" vem na voz da cantora Valéria Barcellos, com arranjo contemporâneo de Pedro Borghetti e Lorenzo Flach em instrumentos tradicionalistas.

Segurança do paciente

Grupo São Pietro Saúde irá destacar o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que ocorre nesta sexta-feira, iluminando a fachada do São Pietro Prime Day Hospital em Porto Alegre de laranja, referência à campanha que neste ano terá como um dos focos o cuidado materno e neonatal seguros. Esta unidade é referência em segurança do paciente, com os menores traumas psíquicos e quase risco zero de infecção hospitalar.

Animais de estimação

Retomando as feiras presenciais, a Fenac de Novo Hamburgo irá sediar de 26 a 28 deste mês a Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação, que reunirá expositores de produtos e serviços do universo PET e VET, apresentando as principais novidades e tendências dos segmentos.

Em Realidade Aumentada

A loja virtual oficial da Tramontina, vinculada a cadeiras, mesas e bancos da marca, permite agora ao usuário visualizar como determinado móvel ficará no ambiente da casa, a partir da própria câmera do celular ou tablete (Android e iOS). Ao usar, a peça escolhida é acrescentada virtualmente ao que já existe no espaço a partir de uma ferramenta de Realidade Aumentada e view 360º, para auxiliar na decisão de compra do consumidor, que poderá criar novas decorações com produtos.