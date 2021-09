Transcal trata sua água

A Transcal, empresa de transporte público operando na Região Metropolitana de Porto Alegre, implementou uma estação de tratamento de água em sua sede, em Cachoeirinha. A tecnologia permite que toda a higienização interna e externa da frota de 194 veículos da empresa, assim como o enxágue de peças mecânicas, sejam realizados com água que é devolvida para a natureza totalmente tratada. No total, a estação é capaz de processar até 30 mil litros de água por dia, sendo que para a limpeza de cada veículo são utilizados em média 250 litros. "O respeito à natureza começa em casa, e para a Transcal isso significa apropriar-se de um sistema que nos permite ter controle sobre o uso dos recursos hídricos de forma inteligente e utilizá-los com responsabilidade", afirma o gerente geral Pedro Bessa.

Desconto na MRV

A MRV oferece até este sábado condições especiais para aquisição de apartamentos prontos, semiprontos e na planta em várias cidades do Brasil inclusive do RS. São descontos a partir de R$ 3 mil em 4 mil imóveis. Para conferir basta acessar o site www.mrv.com.br ou pelo número 0800 728 9000 por ligação ou WhatsApp.

Os 30 anos do Sinfac

O Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring do RS (Sinfac RS) festeja hoje 30 anos de sua criação. A entidade tem quase 250 empresas associadas, entre Factorings, Securitizadoras, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) e Empresas Simples de Crédito (ESC).

Metas Net Zero

A Science Based Targets validou as metas da PwC para reduzir até 2030 as emissões de gases de efeito estufa em 50% (em termos absolutos) a partir dos níveis de 2019, conforme cenário que limita o aquecimento global a 1,5º C. A SBTi reúne instituições parceiras como CDP, Pacto Global da ONU, WRI e WWF para aumentar a participação a favor do clima.

O almoço virtual

Câmara Brasil-Alemanha do RS recebe nesta quinta o governador Eduardo Leite para sua reunião-almoço virtual mensal das 11h ao meio-dia pelo Zoom e YouTube. Ele vai falar sobre a importância da educação como capital para a retomada econômica do RS, assunto de grande relevância pela influência que exerce em outras áreas, lembra o presidente Marcus Coester.

Pai e filha na reunião do Nexo

Nelson Eggers e Aline Eggers Bagatini são os convidados da reunião mensal on-line do Nexo Governança Corporativa de Novo Hamburgo para associados e membros de famílias empresárias nesta quinta (16) às 14h. Nelson é o presidente do Conselho da Bebidas Fruki, de Lajeado, terceira geração da família no negócio, e membro da diretoria da Fiergs. Aline, filha de Nelson, é a presidente executiva da companhia e membro do Conselho da Amcham.