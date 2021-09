Aumento da ansiedade

Mais da metade da população brasileira ouvida durante pesquisa realizada pelo Ipespe declarou queda no bem-estar mental e emocional durante a pandemia da Covid-19. Aliás, um relatório de 2017 da OMS já apontava o Brasil como um país de grande prevalência de transtornos de ansiedade nas Américas: 9,3% da população, o equivalente a 18,6 milhões de pessoas. Os números preocupam e reforçam a necessidade de incentivar ações em prol da saúde mental, como a campanha Setembro Amarelo, afirma a psiquiatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Aline Sabino. Ela explica que medos, incertezas em relação ao futuro, luto e dificuldades financeiras vêm marcando a vida de muitas pessoas e estão entre as principais causas de depressão, ansiedade excessiva e falta de motivação.

O legado para a saúde

O Grupo São Pietro Saúde irá reunir um time de especialistas para debater o legado da pandemia na gestão da saúde, sob a mediação do sócio-diretor Luciano Zuffo. É gratuito no canal do YouTube a partir das 19h 30m, nesta quarta-feira, com transmissão diretamente da unidade São Pietro Uro & Oftaltmo Center Hub da Saúde MaxPlaza, em Canoas.

Feira de 19 marcas

Porto Alegre receberá hoje, entre as 11h e 20h, edição especial da Mix Up Fashion Market, com novidades de 19 marcas. Realizada na Merci Casa de Eventos terá seu petit comité assinado por Vitor Raskin e contará com exclusividades da tradicional Ópticas Foernges, Joie Petit, especializada em roupas infantis e teens, Aryah, entre outros.

O Salton Gerações

O quinto rótulo da linha Salton Gerações, com edição limitada e elaborada apenas em safras excepcionais, chega para reverenciar mais um nome determinante na história da marca, Mário Salton. Por isso, a Família Salton lança neste mês o Gerações Mário Salton, assemblage com as variedades Marselan, Merlot, Tannat e Cabernet Sauvignon. O vinho tinto é da safra de 2017 e revela todo o potencial e a tipicidade da Campanha Gaúcha.

CPI dos medicamentos

A CPI dos medicamentos do legislativo gaúcho que investiga os aumentos exorbitantes dos medicamentos tem agenda marcada para as 14h30m desta quinta-feira no Ministério da Saúde.

Redução de custos nas hidrovias

O presidente do Tecon, do Grupo Wilson Sons, de Rio Grande, Paulo Bertinetti, destaca a importância das hidrovias gaúchas para reduzir o elevado custo dos transportes de mercadorias no RS. Como exemplo, ele aponta as operações no terminal fluvial de contêineres de Santa Clara, localizado nas instalações da Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo, que, só em 2020, movimentou 25 mil contêineres com manufaturados produzidos na região, desafogando a BR 116, evitando os elevados pedágios e reduzindo a contaminação ambiental.