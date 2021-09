Espaços no Iguatemi

A torre comercial do shopping Iguatemi Porto Alegre conta com diversos ambientes corporativos disponíveis para locação do público externo e por lojistas no Iguatemi Business. São espaços para realização de eventos de perfil corporativo, como reuniões, palestras, treinamentos, entre outras atividades. É possível locar ambientes como o foyer no mezanino, salas de reunião decoradas e um auditório modulável. Todos os espaços para locação do Iguatemi Business estão equipados com a infraestrutura necessária de ar-condicionado, áudio e acesso Wi-fi, e preparados para seguir todas as medidas de segurança e protocolos sanitários contra a Covid-19. Os contatos podem ser feitos através do e-mail [email protected]

Consórcios crescem 31%

A adesão aos consórcios cresceu 31% no primeiro semestre deste ano sobre igual período de 2020, chegando a 1,6 milhão de cotas comercializadas. Uma das principais razões para esse avanço, mesmo em um período de retomada da economia, é a mudança no comportamento dos consumidores que passaram a ter mais tempo para se planejar. Na Racon Consórcios, referência no segmento, a procura por consórcio de imóveis é maior.

Acordo de engenheiros

O presidente da SERGS, Walter Lídio Nunes, assinou acordo de cooperação com a VDI Brasil e a Câmara Brasil-Alemanha no RS (AHKRS) para intercâmbio informações, know how e expertise, programas e projetos de apoio técnico, encontros para imersão em tendências de mercado, e divulgação de eventos e programações entre redes de contatos de cada instituição.

O Passe Livre Sams

O Sam's Club de Porto Alegre estará de portas abertas entre esta sexta e domingo, o que acontece apenas uma vez ao ano, mas com ofertas exclusivas. Vinhos, cervejas, fraldas, panelas, eletrodomésticos estão nas promoções. Para usufruir do benefício, quem não é sócio deve ir ao balcão de atendimento da loja e retirar o Passe Livre antes de iniciar as compras. Também é possível realizar o pré-cadastro.

Randon na Mercopar

Entre as empresas que apostam na 30ª Mercopar, que acontecerá de 5 a 7 de outubro em Caxias do Sul como vetor para a retomada da economia do setor estão as Empresas Randon. A feira terá o patrocínio da organização, que pela primeira vez também estará presente em um espaço de 100m².

Gestão de pequenos negócios

A 4CINCO lança na próxima semana plataforma on-line para auxiliar pequenos empreendedores a ampliarem seus negócios através da gestão. O Club 4CINCO vai oferecer experiência prática em gestão, com ferramentas, conteúdo, networking e suporte acessível para empresas com faturamento mensal de até R$ 100 mil. O objetivo é contribuir para a formação de gestores de forma autônoma e com apoio especializado.