O aeromóvel em São Paulo

A GRU Airport assina, nesta quarta-feira, o aditivo contratual com a Anac para a implantação do Automatic People Mover (APM), que fará a ligação de 2,7 km entre os três terminais do aeroporto de Guarulhos e a linha de trens da CPTM através do aeromóvel., que ganhou a concorrência do ponto de vista técnico e preço, segundo o CEO da Aeron, Marcus Coester. Com o sistema pronto, será possível chegar aos terminais utilizando a rede de trens e metrô de São Paulo. Outras duas empresas gaúchas estarão envolvidas nesta ligação, a Randon e a Marcopolo, que irão produzir conjuntamente os veículos. Mais informações na matéria ao lado.

Novus e o Techpark

Representantes da empresa Novus Produtos Eletrônicos de Canoas estiveram na Feevale sexta-feira passada a fim de iniciar tratativas para uma parceria com a instituição e o Feevale Techpark. É para interação acadêmica, tanto em questões de estrutura como de capacitação profissional, por meio de cursos, e de aproximação de novos negócios, por meio do Techpark.

O Tampinha Legal

O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina, recolheu mais de 395 milhões de tampas plásticas. As 710 toneladas do material foram recolhidas ao longo dos cinco anos de programa e equivalem a 28 carretas de matéria-prima.

Lançamento recuam

A indústria gaúcha perdeu o otimismo que tinha no primeiro semestre. O lançamento de produtos recuou 20,8% em agosto sobre julho de 2021, conforme o Índice GS1 de Atividade Industrial, apurado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. A mesma tendência ocorreu na comparação com igual mês de 2020, com uma queda de 7,0%. No entanto, o acumulado de 12 meses registrou expansão de 9,9%.

Big Brother do parque

O sistema de Big Brother que monitora a presença de público na Expointer tem a marca da líder mundial em videomonitoramento. Todas as 15 mil pessoas autorizadas a participar da feira em Esteio estão sendo acompanhadas em tempo real por 22 câmeras de alta definição e última geração da gigante Hikvision, representada no RS pela Tecline Security, para auxiliar no controle da lotação máxima.

Novos vinhos das 4 estações

A sommelière Andreia Milan e a enóloga Juciane Casagrande, idealizadoras e sócias da Amitié, promovem o lançamento da Linha Colheitas, às 11h da próxima sexta para convidados no Restaurante Dionísia da Padre Chagas no Moinhos de Vento em Porto Alegre. O projeto traz vinhos produzidos nas 4 estações do ano, com três tipos de viticultura, condições que tornam o