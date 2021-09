O segredo do crescimento

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A RAR, de Vacaria (RS) registrou incremento de 43% na receita líquida em 2021 e comemora os bons resultados da Rasip, que cresceu 27%. Os queijos, charcutaria e vinhos são os produtos com maior representatividade nas vendas, que registram forte demanda desde o início da pandemia, em função do consumo mais indulgente. Motivo também para a expansão da rede Spaccio RAR onde a previsão para o segundo semestre é a abertura das lojas de Porto Alegre e Florianópolis. O segredo para seguir crescendo? Segundo o diretor-superintendente, Sergio Martins Barbosa, é a diversificação do portfólio e o investimento para aumentar a capacidade de produção, sem descuidar da qualidade, já reconhecida pelo público, mantendo o método artesanal de produção e seguindo a receita clássica italiana.

Os novos lançamentos

Neste ano, a RAR ampliou a oferta de cárneos espanhóis, lançou novos produtos da linha Rasip Leve, com frutas desidratadas, e para o segundo semestre apresentará novos rótulos de vinhos da linha RAR MASI Wineproject, parceria com a vinícola italiana MASI, além de rótulos de produção própria.

Vagas no Mãe de Deus

O SIR/Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre abre 10 vagas para especialização e aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem para profissionais da medicina em prova de seleção da Amrigs, que lançará o edital dia 9 deste mês. As inscrições serão dias 13 e 14 de outubro pelo site. E o exame dia 14 de novembro.

Turismo de experiência

Pioneira no enoturismo no Brasil, a Vinícola Aurora inaugurou uma loja junto à sua unidade no Vale dos Vinhedos. O local vende apenas os vinhos e espumantes da linha Aurora, além dos sucos de uva integral tradicional e orgânico. E ainda opções de degustações orientadas, ambas com duração de 1 hora: Premium e Super Premium.

Hotel Master Gramado

O hotel Master Gramado está convidando os turistas a planejar as festas de final de ano desde já, mesmo que sem uma data exata definida para viajar. Por isso, lançou vouchers especiais para a época. Entre as novidades, jantares especiais para o Natal e virada do ano. Ainda sorteará 50 pares de ingressos para os espetáculos musicais Korvatunturi e Natal Branco, além de apresentações especiais, durante o café da manhã,

Hotéis para a Expointer

O Sindha realizou levantamento junto a 24 hotéis de Porto Alegre para verificar sua expectativa para a Expointer. As respostas: para 20,8% a expectativa é alta e 67% têm reservas em seus estabelecimentos, dos quais 33,8% realizaram alguma ação de marketing para fomentar as vendas no período. A média de ocupação dos hotéis que responderam ter vagas voltadas a quem irá participar da Expointer é de 30%.