Rede de móveis de design

Rivatti Móveis de Design, de Caxias do Sul, investiu R$ 1,5 milhão na abertura de loja própria em Florianópolis. São 1.150 m² e 500 produtos entre cadeiras, banquetas, poltronas, sofás, tapetes, mesas, luminárias, itens de decoração, linhas office e outdoor. "A loja própria é um laboratório para entender o público”, explica o diretor Márcio Quadros. Outro ponto é em Camboriú e um Centro de Distribuição, em Navegantes com 25 mil posições porta-paletes, além de lojas em Caxias, Santa Maria e Passo Fundo. Em 2020, a Rivatti cresceu 16% em receita e 22% em volume e agora no primeiro semestre 51%. O grupo gaúcho detém as marcas Rivatti, Renna, Pix Iluminação e Construção, UV-PRO, Monobox Contêineres e Metalfox Fundição.

Escola de gastronomia

Gramado, Canela e Região irão ganhar a partir das 10h deste sábado a Escola de Gastronomia Chef Gourmet, oferecendo cursos nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, para profissionalizar o setor gastronômico e aos interessados por hobby. São 600 m2 de área em 3 andares no centro de Gramado com ampla infraestrutura.

A carteira de crédito

A carteira total de crédito deve se manter em ritmo de expansão elevado e crescer 11,3% em 2021, aponta pesquisa Febraban, ante levantamento (+10,3%), feita em junho. Destaque para a carteira pessoa física com recursos livres, cuja projeção de crescimento passou de 12,6% para 15,6%, impulsionada pela reabertura da economia e do avanço da vacinação.

Aos cartórios gaúchos

Funcionários dos 770 cartórios gaúchos têm à disposição, a partir de hoje, quinta-feira (02), uma plataforma de cursos de qualificação continuada que funciona como um sistema de streaming. A Cartórioflix é uma iniciativa da Fundação Escola Notarial e Registral do RS, que oferece cursos em módulos, no formato on-line, nas áreas técnica e humana.

O complexo multiuso

O complexo multiuso de Gramado, Vita Boulevard (de 35 mil m2), começou a operar ontem. Seus espaços já estão liberados para os locatários iniciarem a montagem das lojas e estruturas para o Mall da rua coberta, que contará com mix de lojas e restaurantes conceituados, casas de vinho, queijos e sobremesas. Além do novo hotel da Rede Laghetto e estacionamento

O voluntariado empresarial

Os gestores da AR Master Sul Certificação Digital, de Caxias do Sul, Diogo Fernando Boff e Katiane Danielle Paim, irão comemorar os oito anos de atuação, neste mês de setembro, patrocinando projetos que beneficiem o público atendido por quatro entidades assistenciais, dentro da ação denominada “Master Day”. O aniversário da empresa é dia 04, sábado, e no dia 10 serão conhecidos os projetos inscritos. As ações das entidades deverão ocorrer entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022.