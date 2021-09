Novidades em rações

As rações Frily Cat e Frily Dog, marca de alimentos para pets da Fröhlich, de Ivoti (RS) ganharam embalagens com novas gramagens e passaram por reformulação, sendo a Frily agora uma linha Premium. As novidades buscam atender às demandas do segmento com mais qualidade, variedade e economia. As rações Frily passarão a chegar aos mais de 13 mil pontos de venda que comercializam os produtos da marca em pacotes de 3kg (Frily Cat Mix) e 7kg (Frily Dog Carne com Cerais – Adulto e Pequeno Porte). As novas embalagens seguem a mesma identidade visual dos pacotes tradicionais de 500g e 1Kg, tamanhos que também ganharam atualização em suas fórmulas, contando com a qualidade Premium do produto.

A Gol em setembro

A GOL Linhas Aéreas, maior companhia doméstica nacional, anuncia a sua malha aérea para setembro. A empresa prevê 12.385 decolagens no mês, o que conclui 412 voos diários, com picos de 490 no período do Feriado da Independência, Levando em consideração a oferta geral, setembro traz um acréscimo de 10% em decolagens, na comparação com agosto.

Paga quanto pode

Lançado pelo Coletivo Palma, o Curso Ressoa, de produção musical, tem investimento consciente - a pessoa escolhe quanto pode pagar. Esta foi a forma encontrada para viabilizar o acesso de mais pessoas ao conteúdo. Como contrapartida social, adolescentes do projeto Educando com Arte serão capacitados para que possam realizar atividades de produção musical.

A Pizza Solidária

A Pizza Solidária, campanha idealizada pela Pizza Hut em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, encerrou superando a meta de arrecadação: mais de 1,4 tonelada de alimentos não-perecíveis. A campanha também gerou mais de R$ 15 mil em descontos para os clientes que dela participaram.

Compra sustentável

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, acaba de publicar sua Política de Compra Sustentável de Grãos. Alinhada ao compromisso assumido publicamente em 2020, de garantir a rastreabilidade de 100% dos grãos adquiridos na Amazônia e no Cerrado até 2025, a Política reforça o objetivo da empresa em ter uma cadeia de fornecimento mais sustentável, atuando por exemplo, pelo desmatamento zero no bioma Amazônico.

Carris encarece a tarifa

Será que vale a pena manter a Carris como empresa pública? Ela tem um custo muito elevado para a Prefeitura. Para começar, seu custo operacional é 21% maior do que das demais empresas. Portanto, ajuda a encarecer a tarifa. Além disso, a Prefeitura tem repassado R$ 6 milhões por mês para cobrir prejuízos recorrentes. Tanto que até o final de 2021 a empresa já terá recebido mais de meio bilhão de reais com esta finalidade, segundo a secretária Ana Pellini, com dados dos balanços trabalhados pela Consultoria Valor & Foco.