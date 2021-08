A Wilson Sons, através do Tecon Rio Grande, vem desenvolvendo uma série de programas não apenas voltados aos recursos hídricos, mas a outras iniciativas de preservação ambiental como resíduos, energia, emissão de gases de efeito estufa e gestão de ativos. Um destes projetos é o "O Mar Começa Aqui", campanha instituída este ano, que visa conscientizar os colaboradores e usuários do terminal sobre a importância do gerenciamento adequado de resíduos e disseminar a educação para a preservação dos ecossistemas e da qualidade da água. A ação conta com a identificação de 30 bueiros em locais de passagem de pessoas no Tecon Rio Grande com a frase que dá título ao projeto, maneira de chamar atenção para a responsabilidade de todos com a preservação do meio ambiente e o lixo que contamina os oceanos.

Energia eólica e solar

A Bloomberg New Energy Finance acredita que a energia eólica e a solar 50% da eletricidade mundial até 2050. E quando o armazenamento da bateria se tornar mais econômico podem atingir 80% de penetração em alguns mercados.

Hospital Humaniza

O CCG Saúde comunica que o Pronto Atendimento (PA) Adulto do Hospital Humaniza de Porto Alegre (no Bom Fim) passou a atender os beneficiários de planos ambulatoriais e hospitalares a partir desta segunda-feira (30). Ele conta com uma equipe 24 horas todos os dias para atendimentos gripais e não gripais com leitos de isolamento e exames complementares.

Plástico de uso único

Pesquisa Datafolha, encomendada pelo instituto SustentPlast e entidade da indústria de embalagens (Abief), revelou que 69,11% dos brasileiros acreditam ser importante manter o acesso aos chamados plásticos de uso único, como os sacos, sacolas, pratos, copos e talheres. Motivos: são práticos e essenciais para higiene, principalmente em época de pandemia.

MEI forte em bebidas

O primeiro semestre de 2021 apresentou recorde de abertura de empresas e algumas atividades tiveram crescimento acima dos 80%, sobre igual período de 2020 segundo o Sebrae, com dados da Receita Federal. Entre os microempresários individuais (MEI), o comércio de bebidas foi o que apresentou o maior incremento: mais de 84% na mesma comparação.

Suco de Uva Aurora Orgânico

A Vinícola Aurora, a maior produtora nacional de suco de uva integral e a marca mais lembrada na categoria pelos varejistas brasileiros, acaba de lançar o suco de uva tinto integral Aurora Orgânico. A bebida tem selos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, que certifica a composição do produto, e da Sociedade Brasileira Vegana, que garante que não usa nenhum produto de origem animal e nem são testados em animais. O suco já chega ao mercado premiado com o Ouro no International Organic Awards.