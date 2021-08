A gestão de condomínios

A Protec Gestão e Serviços, líder no segmento de gestão de condomínios da Serra Gaúcha, que completou 9 anos neste mês, projeta atingir faturamento de R$ 20 milhões até o final do ano, o que representa um crescimento de 66,6% sobre o do ano passado. A companhia, que é de Flores da Cunha e conta com unidades em Caxias do Sul e Canoas, também ampliou o quadro de funcionários em mais de 150% entre 2019 e 2021, passando de 100 para 250. Atualmente ela possui 11 mil clientes em 15 cidades gaúchas, principalmente na Serra e Região Metropolitana e em São Paulo. Para 2022, os planos são de expansão para região Metropolitana de Santa Catarina e de ampliação de novos serviços de portaria remota e mercado digital.

Somente vacinados

A GOL Linhas Aéreas adotou a vacina contra a Covid-19 como requisito indispensável para seu público interno. E a partir de novembro deste ano, a empresa passará a demandar de todos os seus colaboradores que estejam imunizados através da vacinação.

Pequenos negócios

Mesmo com a pandemia, a abertura de pequenos negócios no primeiro semestre de 2021 foi a maior comparada com iguais períodos de 2015 para cá. Levantamento do Sebrae, baseado em dados da Receita Federal, aponta para criação de 2,1 milhões de unidades, 35% a mais do que em igual período de 2020 e quase o dobro de empresas criadas em 2015.

Turistas Edelbrau

São Paulo é o estado com mais visitantes não gaúchos na Experiência Edelbrau, de Nova Petrópolis. Os dados se referem às compras de ingressos pelo e-commerce da cervejaria para visitações após a reabertura em maio deste ano. O ranking é liderado pelo RS (47%), seguido por SP (16%), RJ (7%), SC (6%) e PE (4%). Outros estados somam 20%. O espaço tem o selo "Turismo responsável", do Ministério da Saúde

Lojas de vestuário

A Lojas Renner é a maior loja de vestuários do Brasil, com R$ 9 bilhões em volume de vendas. Seguem-se conforme dados da Statista, a C&A na segunda posição, com R$ 5 bilhões. E Alpargatas, dona da Havaianas, Osklen e Dupé, na terceira posição com R$ 3 bilhões em vendas. Seguido pela Lojas Marisa e Beira Rio, ambas com R$ 2 bilhões. Ainda segunda a pesquisa, 79% dos brasileiros preferem comprar nas lojas físicas, contra 17% pela internet e 3% através da venda direta.

Coworking gaúcho no Paraná

A gaúcha Flowork, líder do segmento de coworking na região Sul, comemora o segundo ano da unidade de Curitiba com o lançamento da 3ª fase da operação na cidade, chegando a 1800 m2. E comemora o aumento na procura pelo modelo de negócio. Além da flexibilidade, que possibilita ampliar e reduzir o espaço, sem custo de reforma e aviso prévio, os novos membros encontram ambiente seguro para o retorno ao escritório.