Nova Estratégia de Negócios

A PwC Brasil adotou a Nova Equação, estratégia que integra sua iniciativa global e que direciona o foco da empresa de serviços profissionais integrados para apoiar os clientes em dois pilares: construir confiança e produzir resultados sustentáveis. Na Região Sul, além de contratar 500 profissionais em cinco anos, a PwC Brasil projeta um crescimento estruturado para o agronegócio em 25% nos próximos dois anos. Além desta área, ações ligadas a cooperativas de crédito e empresas familiares e de tecnologia serão os focos estratégicos no RS, Santa Catarina e Paraná. Presente em 155 países, a PwC presta serviços de auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações.

Estação férrea na Serra

A CDL de Farroupilha comemora 50 anos e reinaugura nesta quinta-feira, oficialmente, a antiga Estação Férrea Nova Vicenza, em cujo restauro investiu R$ 1,2 milhão, sendo mais de R$ 1 milhão por meio de captações federal, estadual e municipal, e recursos da própria CDL, vencedora da concessão. O espaço virou novo atrativo turístico, como opção de lazer, de cultura e de gastronomia.

Família Salton 111 anos

A Família Salton chegou aos 111 anos ontem, 25 de agosto, consolidando-se como líder na venda de espumantes no País. A cada 10 espumantes abertos no Brasil, quatro são da Salton (Nielsen, 2020). E seus rótulos são comercializados em mais de 30 países. Sua meta é chegar em 2030 com R$ 1 bilhão de faturamento, o dobro de 2021 além de se tornar carbono neutra. E em 2022 pretende inaugurar um novo empreendimento enoturístico nos Caminhos de Pedra.

Licenciamento ambiental

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq-RS) realizará reunião on-line às 16h30min desta quinta-feira sobre o novo tempo de licenciamento ambiental, com a participação especial da presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann.

Conexão com 50 startups

As Empresas Randon, de Caxias do Sul, estão, pelo terceiro ano consecutivo, na lista das 100 empresas brasileiras mais conectadas com startups no Brasil, segundo o ranking Top 100 Open Corps. Atualmente, elas contam com mais de 50 startups conectadas a diversas áreas, desde serviços, backoffice e até projetos, produtos e serviços estratégicos.

Coca-Cola investe em ONGs

A Coca-Cola FEMSA acaba de lançar a 6ª edição do edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’, pelo qual irá investir R$ 500 mil em projetos sociais de 10 regiões onde atua no País. No Rio Grande do Sul, a empresa irá investir R$ 50 mil em ONGs de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí ou Alvorada. Os projetos precisam estar voltados ao desenvolvimento comunitário, com foco na inclusão, empreendedorismo e meio ambiente.