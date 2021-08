Mercado do vinho aquecido 

Após um 2020 histórico, o setor vitivinícola brasileiro seguiu registrando números positivos no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, o mercado cresceu 4% sobre igual período do ano passado, pulando de 200,1 milhões de litros para 208,5 milhões de litros comercializados, conforme balanço apresentado durante a 3ª edição do Wine Summit promovido pela Wine South America com base no levantamento realizado pela Ideal BI Consulting. Os destaques foram os espumantes brasileiros, que venderam 67% mais e os vinhos finos, que dobraram as vendas. Comparando julho de 2019 a junho de 2020 com o julho de 2020 a junho de 2021, o crescimento geral no mercado vitivinícola é de 19%. Em litros comercializados, o salto foi de 427,5 milhões para 509,6 milhões.

Distribuição por Estados

O panorama de distribuição dos vinhos e espumantes por Estado também foi apresentado com exclusividade no Wine Summit. Nesse ranking, São Paulo aparece em primeiro lugar com 34% do total de vinhos e espumantes distribuídos no país. Em segundo lugar vem o Rio Grande do Sul, com 15%, e em terceiro vem o Rio de Janeiro, com 9,7%.

Shopping Piazza Salton

Com previsão de abertura para abril de 2022, o shopping a céu aberto Piazza Salton de Bento Gonçalves segue recebendo confirmações de peso em seu mix de lojas. A Gang, tradicional marca de roupa jovem do Sul do país, escolheu o shopping para sua 50ª loja física de 135 m2. A entrega das salas do Piazza Salton aos lojistas está prevista para novembro de 2021.

Nova direção Unisinos

O Padre Sérgio Eduardo Mariucci e o professor Artur Eugênio Jacobus conduzirão a Unisinos de São Leopoldo na gestão 2022-2025 nos cargos de reitor e vice-reitor. Padre Sérgio é professor e pesquisador, e o atual diretor da Unidade Acadêmica de Graduação (desde 2019), e substitui ao Padre Marcelo Fernandes de Aquino, reitor há mais de 20 anos.

Uro & Oftalmo Center

O Grupo São Pietro começa a operar a partir de 1 de setembro um novo Uro & Oftalmo Center em frente ao Hospital Municipal de Taquara. E já abriu os agendamentos para pacientes. O grupo tem previsão de investir mais de R$ 20 milhões no Estado.

O hotel Swan Generation

A rede Swan Hotéis lança o Swan Generation com investimento de R$ 4 milhões e que vai gerar 30 empregos. Fica em Porto Alegre e tem três formatos de receptivo: hotelaria design, coliving e coworking/ offices. O coliving é uma opção contemporânea de moradia temporária sem burocracia e fiador, pensada para quem quiser viver na comunidade Gen. São quartos coletivos, de 4 a 8 camas, locadas individualmente.