Vagas na Delta Global

A Delta Global, uma das maiores empresas do Brasil no segmento de tecnologia e serviços para transportadoras e seguradoras, está com 50 vagas. Elas se destinam para tecnologia nas funções de analistas de requisitos, analistas de projetos e desenvolvedores, para ocupação em sistema híbrido na sede da empresa em Porto Alegre e no centro de tecnologia, em Lavras, Minas Gerais. Interessados podem enviar o currículo para: [email protected] A Delta Global conta com mais de 200 mil veículos assistidos e uma rede de 5 mil prestadores de serviços espalhados por todo o país. A distribuição dos produtos da empresa é feita por mais de 2 mil corretores de seguros, e mensalmente, a Delta atende mais de 10 mil ocorrências.

Zona Franca de Melo

O consultor Maurênio Stortti, da M.Stortti Business Consulting Group, estará em Montevidéu nesta quinta-feira para uma reunião com a ministra da Economia e de Finanças do Uruguai, Azucena Arbeleche. É para apresentar o plano de negócios da Zona Franca de Melo, feito para a Intendência de Melo e investidores brasileiros.

Veículos elétricos

Ainda dá para pensar em veículo elétrico em meio à crise energética? Pelas projeções da Anfavea, sim. Em 2035, 62% dos veículos brasileiros serão elétricos, e consumirão apenas 1,5% do volume nacional de energia. Logo, os carros elétricos não são um problema. Ocorre que pelo menos 15% de toda a energia elétrica consumida hoje no país é desperdiçada, dez vezes o consumido pelos veículos elétricos.

Aluguel gratuito

A TAG Co Kitchen, shopping de delivery de Porto Alegre, disponibiliza aluguel gratuito por três meses para quem quer iniciar negócios ou transformar seus restaurantes em um modelo mais barato na unidade do Centro Histórico (Rua das Andradas). Informações pelo telefone (51) 991-379-599.

O Paço Santo Inácio

A Uma Incorporadora celebra a história do bairro Moinhos de Vento com seu último empreendimento, o Paço Santo Inácio, uma casa histórica projetada no início do século passado. Localizado em uma das casas mais admiradas do bairro, o espaço conta com 36 unidades residenciais e prevê a abertura do casarão para a comunidade, com a instalação de um café bistrô, espaço de coworking e um memorial digital, com relatos do Moinhos de Vento.

Plié chega ao Sul do País

A rede de lojas Plié, especializada em shapewear (lingeries), anuncia a abertura de suas primeiras unidades em Camboriú e Florianópolis (SC), parte de um plano de expansão por meio de lojas próprias e franquias. Recentemente, também implantou operação no shopping Iguatemi de Porto Alegre. Hoje a rede tem 12 unidades, sendo 11 próprias.