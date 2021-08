Reforma certa de imóveis

A Auxiliadora Predial está com um novo serviço para melhorar a experiência de proprietários e inquilinos. É o Reforma Certa, que promove reparos necessários na residência, para acelerar a locação de imóveis disponíveis. O proprietário não precisa desembolsar nada para realizar as melhorias, podendo o valor ser descontado diretamente do repasse do aluguel, quando o imóvel for alugado. A equipe realiza uma vistoria completa e sugere os reparos necessários para que o imóvel esteja adequado ao padrão Reforma Certa. O serviço começou com um projeto piloto em 2020. Já foram realizadas mais de 30 reformas e 92% dos imóveis que passaram por melhorias já foram alugados.

Maquete interativa

A incorporadora e construtora paulista Seed Incorp, especializada em condomínios horizontais residenciais de alto padrão, acaba de inovar na forma de expor sua ideia de empreendimento. A empresa criou uma maquete interativa, acionada por comando de voz elevado nos quatro pavimentos, além da iluminação individual em todo ambiente, oferecendo uma visão mais detalhada do que a convencional.

Novo Papo Família

A série Papo Família da Fundação Família Previdência (FFP) continua nesta quinta-feira com a especialista em finanças Ana Laura Magalhães, do projeto Explica Ana. Ela conversa às 15h pelas redes sociais da FFP com o presidente Rodrigo Sisnandes, sobre a importância dos investimentos de longo prazo.

A pé com crianças

Desenvolver experiências a pé com crianças é o foco do A Pezito. Depois de ser a única iniciativa escolhida da região sul para desenvolver um projeto a ver com a cultura do caminhar para a transformação de espaços públicos junto ao Lab.Map, o A Pezito estreia no Encontro Urbano Cidadão, que inicia hoje com debates até outubro, no Chile.

O Dia do Estagiário

YouTube da Academia do Universitário A Estácio, em parceria com a Academia do Universitário, está organizando o Dia do Estagiário (festejado nesta quarta), evento aberto ao público. A ideia é conectar universitários a profissionais estabelecidos no mercado para auxiliá-los na conquista por uma oportunidade de estágio. As palestras serão transmitidas ao vivo pelo

Cai o consumo da carne

Em todo o Brasil e independentemente da faixa etária, 46% dos brasileiros já deixam de comer carne, por vontade própria, pelo menos uma vez na semana, conforme pesquisa encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira junto ao Ipec (ex-Ibope Inteligência) em fevereiro deste ano. Na opinião do presidente Ricardo Laurino, é sinal não só de redução do consumo de carne, mas também porque as marcas de alimentação tiveram bons produtos veganos em seus cardápios e portfólios.