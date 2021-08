Saúde focada na pessoa

Atuando mais de 30 anos com tecnologias orientadas para a saúde, a JME Informática, de Porto Alegre, está abrindo novas frentes neste ano. Com a contratação, como consultor, do médico cardiologista Cláudio Nunes, que já atuou como gestor de hospitais em todo o país, a empresa se prepara para inaugurar uma nova forma de gestão hospitalar segundo o conceito de saúde baseada em valor. Para Jorge Branco, CEO da JME, trata-se da mudança de paradigma que sai do foco na doença e vai para o foco nas pessoas. "Esse conceito é reconhecido no exterior, mas ainda está iniciando no Brasil. Trata-se do uso extensivo da tecnologia e de dados para aumentar a eficiência hospitalar e o conforto e segurança do paciente"

Serviços jurídicos

A Smart Judice, startup de serviços jurídicos lançada em 2020, cresceu 165% em seis meses, de 200 para 530 advogados cadastrados, a maioria mestres e doutores. "E já está no ar a 2ª versão do aplicativo onde procuramos simular de forma mais real o que acontece quando alguém busca um advogado de forma presencial", explica a sócia-fundadora Marceli Blumer. A startup atende 54 cidades do RS, onde a maioria dos casos é de direito da família e imobiliário.

Concurso da Ospa

A Ospa vai promover um concurso público este ano que será realizado pela Fundatec, responsável pela inscrição dos candidatos, além de planejar, elaborar, imprimir, aplicar as provas e divulgar os resultados. O edital será publicado em breve.

Reciclar esponjas

A prefeitura de Gramado juntou-se à TerraCycle no Programa Nacional de Reciclagem de Esponjas Usadas de lavar louça, feitas de poliuretano e outros materiais, para transformá-los em baldes, vasos, lixeiras e pás de lixo. Até o momento foram coletados mais de dois milhões em 8.668 locais participantes Brasil afora. O País fabrica anualmente 360 milhões de unidades.

Mapa de imóveis

A Colnaghi Imóveis traz uma novidade tecnológica ao mercado gaúcho. Ela acaba de produzir o primeiro mapa de pré-lançamentos dos futuros empreendimentos a serem construídos em Porto Alegre para entregar detalhes da informação em primeira mão a seus clientes. São mais de 60 projetos mapeados para a estreia, segundo o diretor-fundador, Paulo Colnaghi.

Pelo bem-estar animal

Em alinhamento às tendências globais de práticas que respeitam o bem-estar animal, a UnidaSul assumiu o compromisso de comercializar só ovos (processados e in natura) de galinhas 100% livres de gaiolas em todas as suas operações, produtos e marcas. "É para seu conforto e para nos sentirmos aptos para uma discussão aprofundada sobre o tema", destaca o responsável pelo setor de hortifrúti, Dieison Künzel.