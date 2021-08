Junto à Lagoa do Peixoto

Com a proposta de ter a natureza praticamente dentro de casa e o luxo de possuir marina particular, balneável e navegável, atracadouro para barcos, ligada a uma rede hídrica de lagoas, de percurso até a praia de Torres, nasce o Lagoon Marina Club, à beira da Lagoa do Peixoto, em Osório (RS). O empreendimento tem à frente a incorporada RK Urbanismo e contará também com um Clubhouse na beira da marina. Com VGV de R$ 52 milhões, são 85 terrenos de 481m2 a 1.179 m2, e valor a partir de R$ 316,8 mil. Além de outra novidade que será lançada em breve dentro do condomínio: os lofts, com cerca de 122m2. Eles serão equipados com 1 suíte, cozinha integrada, 2 ou 3 vagas de garagem cobertas, deck privativo para marina, e espera para banheira de imersão.

Os chinelos-nuvem

A Grendene acaba de lançar um novo produto Melissa, que une moda, conforto e sustentabilidade em uma única linha de calçados. São os famosos chinelos-nuvem, que dão a sensação de estar "pisando em nuvens", feitos com matéria-prima derivada da cana-de-açúcar. São veganos e produzidos com PVC 100% reciclável que incluem até 30% de material reciclado na composição.

Cães farejadores

Integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do Paraná participaram de treinamento e pesquisa prática conjunta com cães farejadores, na sede da Taurus, em São Leopoldo (RS). Foram disponibilizados produtos produzidos pela Taurus em todas as etapas do processo produtivo, para simular sua identificação pelos cães.

A entrega rápida

A corrida para ver quem entrega mais rápido ainda está bastante acirrada. Marcas como Magalu, Amazon, Mercado Livre e Americanas disputam para ver quem bate esse recorde. Mas quais são as tecnologias por trás dessa logística? Uma das logtechs é a RoutEasy - startup que nasceu de um projeto de mestrado.

Troca de energia

O Banrisul iniciou projeto para migração das unidades consumidoras de energia convencional para a de fonte renovável. O projeto contempla estudos de mapeamento das características destas unidades para estabelecer plano e prazos para efetivar esta troca para energia de fonte renovável.

Ambev sustentável 2025

A Ambev assumiu metas sustentáveis ambiciosas para 2025, como ter 100% das embalagens retornáveis ou feitas majoritariamente de conteúdo reciclado. Para isso, a companhia lançará em outubro um projeto piloto de novas embalagens fabricadas com biomaterial em pontos de venda de São Paulo. A ideia é validar a embalagem junto aos consumidores para produção já em 2022.