Mais livrarias gaúchas

A Livraria Santos, rede gaúcha que já conta com 8 lojas no Estado, se prepara para abrir ainda em agosto uma nova unidade no Bourbon Shopping Teresópolis, do Grupo Zaffari administrado pela Airaz. A loja de 112m² apresenta decoração moderna, ambiente de leitura, amplo espaço kids e o tradicional portal de entrada formado por um arco de livros que, na unidade do Teresópolis, conta com mais de 5 mil exemplares. Seus Planos contam ainda com a inauguração de mais duas unidades até 2022. A Livraria Santos abriu sua primeira unidade em 2012. Atualmente, além de uma distribuidora, ela possui duas lojas em Porto Alegre e as demais seis em Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Santa Maria, Passo Fundo e Capão da Canoa.

Melhoria da pastagem

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras de fosfatados e potássio combinados, oferece em parceria com a Embrapa treinamento exclusivo e gratuito com foco na produtividade da pastagem para todo o País, a começar pela região Sul, onde as aulas on-line acontecem este mês. A nutrição de solo auxilia na melhoria da qualidade do pasto e também contribui diretamente para a sustentabilidade.

Queijo Artesanal Serrano

Depois de ser o primeiro queijo brasileiro a conquistar a Indicação Geográfica (IG) do INPI em 2020, agora o Queijo Artesanal Serrano produzido nos Campos de Cima da Serra é um dos oito homenageados por um selo postal. O lançamento da emissão filatélica especial Queijos do Brasil, que inclui um selo estampado pelo queijo Artesanal Serrano, aconteceu nesta quinta-feira.

A inflação da logística

O aquecimento das vendas on-line ocasionou uma maior demanda por galpões logísticos para centros de distribuição, gerando uma grande valorização do imóvel. Segundo dados da Sort Investimentos, o valor do metro quadrado alugado dobrou de 2015 para 2021 e tende a aumentar ainda mais nos próximos anos, explica Renato Monteiro, CEO da Sort Investimentos.

As assinaturas digitais

A parceria do Sebrae RS permite que empreendedores realizem assinaturas digitais nos processos de abertura, alteração e baixa de empresas na Junta Comercial do RS, garantindo mais segurança e agilidade. Sí no mês de julho foram 48.548 assinaturas através deste serviço.

Leite em pó do RS pelo navio

A Wilson Sons registrou, no primeiro semestre de 2021, a maior movimentação de leite em pó para outros estados na história do Tecon Rio Grande, atingindo 542 TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), destinados a Pernambuco, Bahia e Amazonas. O crescimento foi de 129,6% em volumes totais, com acréscimo de 306 TEU sobre igual período de 2020. O RS é o terceiro maior produtor de leite do País, com 13% da produção nacional, o que favorece também os derivados como o leite em pó.