A coleção Saccaro 2021

Design com traços elegantes e simples marcam a nova coleção Indoor Saccaro 2021 de móveis, apresentada a jornalistas gaúchos nesta terça (10) em Caxias do Sul. O design exclusivo e de alto padrão carrega o DNA da marca com requinte e elegância em perfeita sintonia com as tendências contemporâneas da decoração, unindo elementos que inspiram um clima de conforto e comodidade. Em um ano especial, comemorativo de seus 75 anos, a marca privilegia 11 produtos que contemplam os ambientes do seu morar - dormitório, mesa de jantar e living. A Saccaro tem 69 lojas nas cinco regiões do País e inaugura em outubro a 70ª em Brasília, 26 franquias, mais de 1 mil produtos no portfólio e está com seus produtos em 16 países.

A nova gestão em 2022

A Saccaro aproveitou o lançamento da nova coleção de móveis 2021 para anunciar a sucessão da empresa, com a posse em maio de 2022 da atual gerente executiva Leticia Carra Balen como diretora executiva, substituindo na gestão a Ivo Saccaro, que estará, junto a seus irmãos compondo o Conselho Administrativo da empresa.

Transformações globais

As transformações globais de 2021 são a pauta do painel virtual via Zoom e Youtube da Câmara Brasil-Alemanha no RS nesta quinta (12) das 10h às 12h, mediado pelo presidente Marcus Coester e a participação de Roberto Jaguaribe Mattos, embaixador do Brasil em Berlim; Marina Grossi, especialista em finanças sustentáveis e risco climático; André Clark, general manager da Siemens Energy Brasil; Jorge Audy, da Pucrs, e o secretário Luís Lamb.

Stortti no mercado digital

A área de assessoria jurídica e negócios digitais da M.Stortti Business Consulting Group cresceu 100% no primeiro semestre de 2021, sobre igual período do ano anterior. A empresa atua no segmento de mercado digital desde 2020. O resultado se deve a projetos como a implantação da nova Lei Geral de Proteção de Dados em empresas e os desenvolvidos na área de saúde, startups e datacenter.

Os cenários geopolíticos

Qual o maior desafio geopolítico do Século 21? Essa pergunta ambiciosa é respondida pelo autor, dr. Cezar Roedel, nesse primeiro eBook brasileiro sobre cenários geopolíticos, com bônus de uma vídeo-aula inédita. A obra é composta por análises internacionais, produzidas durante a pandemia do coronavírus.

Pinta Rápido Tintas Renner

A Tintas Renner by PPG acaba de lançar mais um produto em seu portfólio. Trata-se do Pinta Rápido, linha esmalte premium de base solvente e indicada para ambientes de madeira e metal. Com 10 anos de durabilidade, o principal diferencial deste novo produto é a agilidade no processo de pintura, com secagem entre demãos em 30 minutos, sendo possível realizar três demãos no mesmo dia e com secagem final em cinco horas.