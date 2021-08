App de créditos de carbono

A empresa gaúcha de tecnologia Vortigo é a responsável pelo desenvolvimento do aplicativo mobile da MOSS, uma das maiores plataformas mundiais de compra de créditos de carbono para compensar a emissão de gases nocivos ao meio ambiente. Através deste app vai ser possível a qualquer pessoa ou empresa comprar créditos de carbono diretamente pelo celular. O app auxilia no cálculo das emissões de cada pessoa/empresa e do valor correspondente a ser adquirido em créditos de carbono a fim de neutralizar os danos ambientais decorrentes. A plataforma foi construída com dupla autenticação nas senhas de segurança e uma dinâmica muito simples e fácil. Já está disponível em Android e breve em iOS.

Escola no Guaíba Park

O Guaíba Park assinou contrato com a Rede de Escolas São Francisco, que fará parte do bairro planejado. A escola ocupará uma área de 9,8 mil m² com possibilidade de acolher até 1.200 alunos e investimento acima de R$ 10 milhões. Além da instituição de ensino particular, outros dois negócios de grande porte já se fixaram no local: a Havan e o Stok Center.

Quintal da Carne abre

O Quintal da Carne de Porto Alegre abre (com reservas) excepcionalmente neste domingo para receber pais e filhos. No cardápio 5 opções de acompanhamento e estes cortes escolhidos pelo assador para a data: matambrito, bife de vazio, t-bone, entrecot e assado de tiras. Para sobremesa, refil de sorvete.

Créditos recuperados

A gaúcha Diferencial Tributária, especialista na redução de custos tributários, que atingiu a marca de R$ 50 milhões em créditos recuperados, vai participar da Medical Fair, maior feira médico-hospitalar do mundo, entre 10 e 14 deste mês, no modo on-line. Ela será a única consultoria tributária a apresentar soluções para importantes players do setor, auxiliando organizações da saúde a otimizarem sua área tributária. Inscrições gratuitas no site da Medical.

Presente para os pais

O Praia de Belas Shopping está promovendo uma colaboração exclusiva com Chocolat Du Jour e Johnnie Walker, para presentear clientes que realizarem compras a partir de R$ 400 em lojas do shopping até domingo: duas unidades por CPF. É uma caixa de bombons premium com whisky Black Label da Johnnie Walker.

Ligação entre as lagoas

O governo e o setor empresarial uruguaios estão cobrando providências do Brasil para efetivar a ligação das lagoas dos Patos e Mirim, um projeto cogitado desde o início do século passado, informa o presidente da Associação Hidrovias do RS, Wilen Manteli . O tema foi objeto de reunião de representantes da Associação com o governo gaúcho. Seus participantes concluíram ser indispensável atualizar os estudos econômicos e de viabilidade do projeto, sobretudo quanto ao valor do investimento, e o potencial de cargas da região.