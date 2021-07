A nova companhia aérea Itapemirim Transportes Aéreos acaba de incorporar mais uma aeronave à sua frota operacional, um Airbus A320. Com ela a ITA irá ampliar a quantidade de frequências e destinos atendidos. A empresa iniciou suas operações em 29 de junho voando para oito destinos. A partir do próximo domingo, mais cinco destinos começam a ser atendidos pela ITA. A empresa já está atuando nos aeroportos de São Paulo-Guarulhos (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte-Confins (MG), Rio de Janeiro-Galeão (RJ), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Salvador (BA) e Curitiba (PR). A partir de 1 de agosto, a ITA também passará a voar para Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN) e Recife (PE).

Inovação no Interior

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) e o Instituto Caldeira de Porto Alegre firmaram convênio quinta-feira passada (22) para unir esforços com vistas a promover ações voltadas a fomentar o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento de um ambiente de inovação. É a primeira universidade do interior do Rio Grande do Sul a se aproximar do ambiente de inovação da capital do Estado.

Um novo restaurante

Liderado pelo multiempreendedor Marco Ripoli e pelo empresário Rafael Veiga, o Tooro Sushi Experience acaba de abrir seu primeiro restaurante no ParkShopping Canoas, com investimento de R$ 1,5 milhão. O empreendimento terá menu inspirado na culinária nikkei, nome que se dá à fusão das cozinhas japonesa e peruana. E uma champanharia exclusiva, para consumo e venda, em parceria com a Vinícola Família Geisse, uma carta de vinhos assinada pela Grand Cru, drinks autorais da casa e ambiente com atrações musicais.

Maçãs para crianças

A Raspi, empresa integrante da RAR, idealizada por Raul Anselmo Randon, está investindo em produtos voltados ao público infantil. Ela já possui a linha de produtos Rasip Kids com personagens Looney Tunes e agora apresenta ao mercado as maçãs Space Jam, com os personagens do filme 'Space Jam: Um Novo Legado', que chegou aos cinemas neste mês. A A marca já está disponível nos mercados, atendidos pela Rasip, e tem no verso do pacote uma ferramenta para dar vida aos personagens via realidade aumentada.

Conta integrada ao PIX

Após alguns meses de testes, a Realize CFI, braço financeiro da Lojas Renner, lança para uma base selecionada de clientes sua conta digital já integrada ao sistema de pagamento instantâneo Pix. É mais uma etapa da sua estratégia para potencializar a sinergia entre as soluções financeiras próprias e as operações de varejo da Companhia, como forma de simplificar o dia a dia e melhorar a experiência de compra dos clientes das bandeiras Renner, Ashua, Youcom e Camicado.

Empreendimento de telhado verde

Idealizado em cima do conceito de bosque vertical urbano, nasce o Z800, empreendimento residencial da construtora gaúcha AMX Property, que leva a assinatura da arquiteta Duda Kopper. Localizado na rua Tito Lívio Zambecari, 800, no bairro MontSerrat, em Porto Alegre, o prédio contará com características genuínas da cartilha dos edifícios verdes, ideologia que rege o Green Building, e que significa pensar em um projeto mais amigável à comunidade, em todas suas etapas. O empreendimento, com VGV de R$ 30 milhões, vai dispor de 130m2 de telhado verde, totalmente coberto por plantas naturais nativas. Serão 16 apartamentos com tamanho médio de 125 m2, além de duas unidades Garden exclusivas, com dimensões de 168 m2 e 218 m2 e três suítes.