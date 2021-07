Inflação preocupa

A sexta-feira teve a divulgação de um Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de 0,72% em julho, levemente abaixo do 0,83 por cento de junho, mas acima das expectativas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice foi puxado pela alta de 4,79% nos preços da eletricidade. Com o resultado, a prévia da inflação teve a maior alta para o mês desde 2004, quando atingiu 0,93 por cento. O resultado de julho foi inferior ao de junho, mas superou as expectativas, que eram de 0,65 por cento. Esse resultado mostra que os preços seguem pressionados e que isso está deixando de ser um fenômeno pontual. A análise é da Levante Ideias de Investimento.

Tributos

O prefeito Sebastião Melo aceitou proposta do vereador Ramiro Rosário (PSDB) de reduzir o ISS à alíquota mínima de 2% para o setor de eventos, que inclui hotéis, espetáculos musicais, cinemas e outras modalidades de diversão pública. Segundo o vereador, Melo disse que a diminuição do ISS de 5% para 2% ao setor de eventos e correlatos será anunciada oficialmente esta semana.

Novos e velhos problemas

O principal problema das indústrias no segundo trimestre de 2021 ainda foi a falta e o alto custo das matérias-primas. De acordo com a pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os efeitos da pandemia de covid-19 têm impactado a oferta de insumos para o setor. O problema é mencionado por 68,3% das indústrias pesquisadas. Em seguida, a elevada carga tributária (34,9%) e a taxa de câmbio (23,2%) estão entre os principais entraves enfrentados pelo setor no País.

Pontal

O Grupo São Pietro Saúde confirmou que terá uma nova unidade em Porto Alegre, localizada no Pontal Shopping. A assinatura do contrato de aquisição de uma sala no 20º andar no mais novo empreendimento da Capital foi realizada na sede da Melnick Even, incorporadora responsável pela construção do Pontal, às margens do Guaíba. A nova sede irá abrigar um novo Uro & Oftalmo Center da São Pietro Saúde, que deve ser inaugurado juntamente com o shopping no próximo ano.

Tributos

Em nota, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) reforçou apoio a uma reforma tributária ampla, que envolva tributos federais, estaduais e municipais, e reitera a posição de que ela é mais do que urgente. Para a entidade, a proposta de reforma do imposto de renda (PL 2.337/2021), enviada pelo governo federal, tem diversos equívocos e desincentiva os investimentos ao aumentar a tributação sobre a renda gerada por eles. "Mesmo com as alterações feitas pelo relator deputado Celso Sabino (PSDB-PA), o texto ainda carece de aperfeiçoamentos", destaca o texto.