Elas na tecnologia

Conhecida como uma das áreas mais masculinas do mercado de trabalho, a Tecnologia da Informação (TI) vive uma "mudança de ares" provocada pelo aumento de profissionais femininas nos últimos anos, porém os índices ainda estão longe de serem igualitários. A mulher em TI representa apenas 20% do total dos profissionais inseridos no mercado. Dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, apontam um crescimento de 60% na representatividade feminina na área de TI nos últimos cinco anos - passando de 27,9 mil mulheres para 44,5 mil. Esse índice também não é diferente em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, mulheres ocupam 25% dos empregos em TI, de acordo com o último censo realizado.

Locadoras

Não fossem os atuais desafios da indústria automotiva, com montadoras interrompendo a produção pela escassez de insumos, as locadoras comprariam 800 mil veículos no decorrer de 2021, conforme projeção da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). A entidade aponta para a realização de no máximo 50% desse potencial, com compras entre 380 mil a 400 mil automóveis e comerciais leves. Serão R$ 22 bilhões a menos, considerado cada veículo a um preço médio de R$ 60 mil.

Cerveja

Atuando como franqueador de pubs da cervejaria Heilige, o Grupo Halo abrirá unidades em duas cidades gaúchas nos próximos dias, Frederico Westphalen e Santa Maria. Ambas no modelo Heilige Pocket, que propõe o sistema de autoatendimento para o consumo da cerveja: basta baixar um aplicativo para liberar a torneira escolhida e servir a quantidade que desejar. A expansão é focada em dois modelos: o brewpub - maior e com cardápio degustação - com investimento a partir de R$ 800 mil, e o pocket, com aporte a partir de R$ 190 mil. O objetivo é chegar a 300 unidades no Brasil, em quatro anos. Na última semana, abriu a primeira fora do estado, na cidade de Cuiabá (MT).

Expansão

Presente em mais de 13 mil pontos de vendas no Brasil, a Piccadilly acelera o processo de expansão da marca via franchising, que deu início em 2018, e traça planos ousados: inaugurar 150 unidades nos próximos cinco anos. Ainda neste ano, serão 25 novos pontos. A expansão tem foco em shopping centers, mas com modelos também adaptados para lojas de rua e galerias comerciais.

Energia

Com uma atuação focada em reduzir seus impactos ambientais, a Mercur, indústria que atua na área da saúde e educação, vai construir em Santa Cruz do Sul uma Usina de Energia Solar Fotovoltaica. O investimento, que tem o início das obras previsto para julho, ocorrerá em sua sede no Distrito Industrial e vai ocupar uma área de 2 hectares. A primeira fase do projeto vai gerar 1,18MWp, o que, segundo os técnicos da empresa, será capaz de suprir cerca de 50% do seu uso de energia.

Virtual

O aumento no número de ataques cibernéticos chama a atenção não só de profissionais do setor, mas dos empresários em geral. Em 2020, a quantidade de ataques foi quatro vezes maior que em 2019. Tudo aponta que, no fim deste ano, o número deverá dobrar. E como as empresas podem se proteger? Este será o tema da discussão do 4º episódio do PodcasTI, produzido pela Netfive. O programa acontece no próximo dia 27 de julho (terça-feira), a partir das 18h e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais e canal do Youtube da Netfive.