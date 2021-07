Atraídas pelo aumento da demanda por energia solar fotovoltaica, 450 novas empresas se lançam nesse mercado todo mês no País, segundo a Absolar, entidade que representa o setor. Entre 2019 e 2020, o segmento teve expansão de 60%. "A crise hídrica está impulsionando o mercado. Só até maio de 2021, o crescimento já foi de 64%", afirma Rodolfo Meyer, conselheiro da Absolar. Não é só o medo da alta na conta de luz que estimula a demanda. A queda no preço dos equipamentos, que ficaram 90% mais baratos nos últimos dez anos, aliada à oferta crescente de linhas de financiamento, tem feito com que mais gente planeje gerar a própria energia.

Imóveis

A venda recorde do Skyline Parque Moinhos, em menos de 30 dias, confirmou uma das tendências do mercado imobiliário que é a busca por imóveis de alto padrão como opção de investimento. Lançado pela Cyrela em 10 de junho, a previsão era de 60 dias para a comercialização de 80% do empreendimento, para o que foi montado um stand de vendas compartilhado pelas imobiliárias Seller, da própria Cyrela, e Suder Negócios Imobiliários. O empreendimento está localizado na esquina da avenida Goethe com a rua Castro Alves.

Tabaco para chinês

Representantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) participaram, na sexta-feira, da reunião de abertura da pré-exportação de tabaco (safra 2020/2021) destinado à China, promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Conforme dados do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), a China é o segundo maior país importador de tabaco do Brasil, respondendo em 2019 por um mercado de US$ de 383 milhões. As exportações brasileiras de tabaco em 2019 totalizaram US$ 2,14 bilhões, com 50% deste volume com origem no Rio Grande do Sul.

Veículos

Para muita gente, é surpreendente a informação do presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Paulo Siqueira, em entrevista publicada sexta-feira no especial Dia do Comércio: nos últimos dez anos, mesmo com uma população 35% menor que a do RS, o vizinho estado de Santa Catarina supera os gaúchos no registro de veículos. O resultado catarinense está associado a menores taxas de impostos do setor: enquanto aqui o IPVA dos automóveis é de 3%, os catarinenses pagam uma alíquota de 2%.

Carne mais cara

Com a alta nos custos de produção e a demanda aquecida, os preços das proteínas nos supermercados vão continuar a subir pelo menos até 2022, segundo levantamento feito pela consultoria econômica LCA. No caso da carne bovina, por exemplo, após ter avançado 16,2% em 2020, o preço deve subir em média 17,6% no acumulado deste ano e cair 3% em 2022. "Esses preços chegaram a um nível muito alto", avalia o economista da LCA Fábio Romão. "Haja orçamento para ir ao supermercado."

Atendimento

Em pouco mais de um ano de operação, o Supper Rissul conquistou a nota de avaliação 4,9 de 5 no Ifood. A média é a maior do Brasil dentro do setor de redes de supermercados de grande porte. Recentemente, a rede ultrapassou a marca de 100 mil pedidos entregues através da plataforma em diversas cidades. Para atender a grande demanda pelos canais digitais trazida pela pandemia, o Supper Rissul montou equipes para atender exclusivamente os pedidos feitos pela plataforma, além de criar processos específicos de separação dos produtos.