Democratizar o acesso à indústria para o pequeno e médio comerciante em uma solução virtual é o propósito do Bestlink, que será lançado hoje: uma plataforma de gestão de compras criada para conectar os varejistas e atacadistas às indústrias pela compra direta, contribuindo para reduzir custos e proporcionar compras seguras. Trata-se de um app exclusivo para indústrias, frigoríficos, produtores rurais e importadores e já conta com negociadores ativos no RS, SC, RJ e SP. O acesso na plataforma é gratuito para fornecedores, sem mensalidades ou verbas para cadastro, as exigências são as condições de vendas como a tabela, as promoções, os prazos de entrega e o pedido mínimo. Compradores têm acesso gratuito para todas as funcionalidades até dezembro de 2021.

Arquitetura

Foi inspirado nos ranchos norte-americanos que o escritório de arquitetura Estúdio Griffante transformou o casarão da Dinarte Ribeiro, 141, no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, no restaurante de estilo rústico industrial Rancho 141. Através do reaproveitamento de resíduos de maior qualidade provenientes da obra surgiram peças decorativas e elementos arquitetônicos, utilizados na construção da lareira, da parrilla e fogo de chão. Este processo - conhecido como upcycling - propõe a reutilização criativa com valor agregado e resultou em um dos diferenciais que dão todo o charme ao local.

Doação

O Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul (Sindiquim), com o apoio da Braskem, celebra o seu aniversário de 80 anos com a campanha Solidariedade dá química. Buscando minimizar o sofrimento dos mais vulneráveis, a cada real doado por pessoa física, a entidade colocará mais um real, dobrando o montante arrecadado para aquisição de cestas básicas. Os donativos serão distribuídos pela Central Única de Favelas (CUFA) para instituições e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Saúde

Principal instituição de saúde do Vale do Taquari, o Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado, completou 90 anos no sábado. Recebe pacientes distribuídos em mais de 70% do Estado e conta com mil profissionais para o atendimento. Em 2015, foi inaugurado o Centro de Tecnologia Avançada (CTA), uma torre de 15 andares que ampliou a capacidade hospitalar.

Planos

O anunciado reajuste negativo de 8,19% dos planos de saúde anunciado semana passada pela Agência Nacional de Saúde (ANS) irá valer para apenas 18,7% dos usuários - clientes dos planos individuais e familiares. Não incide sobre os planos empresariais. De qualquer forma, é um medida inédita no mercado brasileiro.