Cotação do milho

As geadas ocorridas em regiões produtoras fizeram as cotações do milho mudar de direção após uma sequência de quedas observadas nas últimas semanas. Depois de fechar o mês de junho com recuo, o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias apontou, na última sexta-feira, para uma alta diária de 2,98% no valor do milho em Chapecó (SC), onde a saca avançou para R$ 86,50. Em Cascavel (PR), a saca teve elevação de 3,5% em um só dia para o patamar de R$ 89,00 e, em Campinas (SP) subiu R$ 4,00 na sexta alcançando os R$ 94,00, segundo a última atualização do indicador. No Rio Grande do Sul, o preço médio da saca aparece em R$ 86,00.

Hard Rock

Apesar da desvantagem cambial, a operação do Hard Rock Cafe de Gramado conseguiu ficar, em junho, entre os cinco restaurantes da marca com maior faturamento das Américas. A franquia gramadense só ficou atrás das unidades de Sacramento (EUA), Tampa (EUA), Northern Indiana (EUA) e Ponce (Porto Rico). O Hard Rock Café Gramado recebe em torno de 30 mil visitantes por mês.

Inovação

A Petrobras promove, partir de hoje, uma série de lives no Linkedin sobre os desafios propostos no 3º edital do Programa Petrobras Conexões para Inovação, a maior seleção de projetos de inovação para startups e pequenas empresas já aberta no setor de energia. As selecionadas terão oportunidade de desenvolver soluções e modelos de negócios a partir de demandas da Petrobras, com potencial de escalar na indústria nacional e internacional. A companhia investirá em projetos de até R$ 500 mil e de até R$ 1,5 milhão.

Recuperação Judicial

Os detalhes sobre a recuperação judicial do clube de futebol Figueirense, da Varig, do Grupo Metodista e da Universidade Cândido Mendes serão compartilhados pelo ex-desembargador Luiz Roberto Ayoub em uma aula magna. Membro da Comissão para Modernização da Lei de Recuperação de Empresas, ele apresentará cases práticos no curso "A Nova Reestruturação Empresarial Brasileira: Ferramentas Judiciais e Extrajudiciais". Promovida pela ESPM e o escritório SCA Scalzilli Althaus Advogados, a capacitação reunirá grandes especialistas na área para debater as mudanças na legislação, entre os dias 6 e 9 de julho.

Tarifas

Um estudo recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre exportações mostra que a tarifa enfrentada pelo Brasil é a terceira maior entre 18 países analisados. A indústria defende avanço na agenda de acordos comerciais, com destaque para o tratado Mercosul-União Europeia. A tarifa média de importação aplicada aos produtos brasileiros no exterior é de 4,6%, enquanto na média dos demais países analisados pelo estudo ela é de 2,3%. O país está atrás apenas da Argentina (5,3%) e da Índia (4,8%).