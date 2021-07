Medo de fraudes

Uma pesquisa feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou que a grande maioria dos brasileiros já sofreu tentativa de fraude de seus dados pessoais ou conhece alguém que tenha sido vítima desse tipo de crime. A maior parte dos brasileiros também teme violação de seus dados pessoais. Para 91% dos entrevistados, esse tipo de crime aumentou durante a pandemia. Nos últimos 12 meses, os próprios entrevistados ou familiares foram vítimas desses crimes, sendo as situações mais comuns aquelas que envolvem recebimento de mensagens ou ligação telefônica com solicitação fraudulenta de dados pessoais ou bancários (43%) e pedido de depósito ou transferência de dinheiro para amigo ou parente (34%).

Sanções da LGPD

Após algumas idas e vindas, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), editada em 2018, entrou em vigor no segundo semestre do ano passado. Apesar disso, alguns de seus artigos (arts. 52, 53 e 54 da lei) somente entrarão em vigor no próximo 1º de agosto de 2021. Entre eles, os que preveem as sanções e multas previstas. Elas são severas, podendo resultar em multas de até 2% do faturamento, com limite de R$ 50 milhões, bloqueio ou eliminação de dados tratados irregularmente e, até mesmo, a suspensão ou proibição do banco de dados ou da atividade de tratamento.

Mobilidade

Falar em mobilidade urbana no Brasil é falar em crise. Mas, desde 2020, a Fundatec já deu início a pelo quatro projetos de mobilidade urbana pelo País, sendo que a sua atuação e experiência na área já tem mais de 15 anos. A Fundatec acumula trabalhos em capitais como Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Vitória e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, assim como em municípios menores como Barreiras, na Bahia, e Panambi, Campo Bom e São Borja, no Rio Grande do Sul.

Reconhecimento

A Altec Industrial recebeu reconhecimento pela excelência nos serviços prestados à Mitsubishi Electric, da qual é distribuidora autorizada na Região Sul. O detalhe é que a parceria entre as empresas foi fechada há apenas seis meses. Ou seja, nesse curto período, a Altec já figura entre os 10 melhores parceiros da gigante japonesa. À frente da Altec Industrial, o CEO Moisés Maciel destaca que esse é só o início de uma parceria muito promissora.

Empregos

Em meio ao contexto de pandemia, a Sabemi conseguiu não somente manter seu capital humano ativo, por meio do home office, como também registrou aumento de quadro funcional. Em 2020, a empresa manteve a mesma média de aumento de quadro de 2019 - 70 oportunidades no ano. Neste ano de 2021, nos primeiros cinco meses, já superou a média em 41% e segue com oportunidades nos próximos meses.

Startups

As startups gaúchas podem se inscrever, de hoje a 23 de julho, no programa BRDE Labs. O projeto, voltado à aceleração de startups do Rio Grande do Sul, tem como foco a gestão e a estruturação das empresas, de forma a alavancar recursos futuros ou parcerias que contribuam para o seu êxito operacional. As inscrições devem ser realizadas no site conteudo.feevale.br/lp-brde-labs.

Trigo

Continua o plantio do trigo no Rio Grande do Sul, com 75% das áreas previstas para esta safra já semeadas. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), as lavouras estão em emergência e desenvolvimento vegetativo inicial, com bom estande de plantas e boa sanidade.