Retomada na saúde

Com a pandemia desde o ano passado, muita gente adiou consultas, exames e cirurgias eletivas. Agora, aos poucos, essa demanda reprimida começa a ser atendida. Caso da Gramado Clínica Oftalmológica, na cidade da Região das Hortênsias. Com quase 6,5 mil atendimentos no primeiro semestre, a GCO registrou um aumento de 11,8% na demanda em relação ao mesmo período de 2020. O oftalmologista Rodrigo Pazetto, diretor e sócio-fundador da empresa, avalia que a ampliação da vacinação contra a Covid-19 e maior sensação de segurança entre a população para retornar às clínicas têm gerado mais demanda. Outro movimento que chama atenção é a atração de pacientes de Porto Alegre e Região Metropolitana: hoje uma parcela relevante das consultas na GCO são com moradores da Capital e municípios próximos.

Inovação

O Edital ProEdu - Programa de Apoio a Projetos de Pesquisa e de Inovação na Área de Educação Básica recebeu 81 inscrições. Serão selecionadas propostas na área da educação, com temáticas voltadas para a Educação Básica e Educação Empreendedora. Entre os inscritos, 62 foram via Fapergs e 19 pelo Sebrae RS. Dividido em duas modalidades, o edital tem recursos de R$ 4,7 milhões.

Infraestrutura

O investimento privado nas concessões federais de infraestrutura atingiu a marca de R$ 9,2 bilhões em 2020, um aumento de 11,2% em relação ao ano de 2019. O número é um dos destaques da 5ª edição do Anuário Estatístico de Transportes, publicação do Ministério da Infraestrutura desenvolvida em parceria com a Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

Direitos humanos

No Rio Grande do Sul, duas ações sociais (Criança Ação, de Esteio, e Novas Percepções, de Montenegro), receberam mais de R$ 360 mil para financiar iniciativas voltadas à proteção, formação e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Os projetos foram selecionados em 2020 pelo Edital FIA (Edital Fundos da Infância e da Adolescência), realizado pelo Itaú Social, para serem apoiados com recursos da destinação do imposto de renda devido pelo Conglomerado Itaú Unibanco.

Tecnologia

A Locaweb anunciou patrocínio gold ao programa de aceleração da Endeavor, rede global formada pelos empreendedores e empreendedoras à frente das scale-ups que mais crescem no mundo. O objetivo do Scale-Up Endeavor Soluções SMB, que está com inscrições abertas até 28 de julho de 2021, é viabilizar a aceleração de 12 empresas que estimulem a produtividade de PMEs.

Emprego

A BRF está com processo de seleção de vagas abertas nas unidades gaúchas de Lajeado, Marau e Serafina Corrêa. São oportunidades para técnico em manutenção, técnicos em manutenção elétrica e civil, eletricista industrial, mecânico e operador de caldeira. Os interessados devem fazer o cadastro no site www.talents.brf.com e se inscrever na vaga pretendida ou procurar a unidade.

Cooperativa Garibaldi

Neste 3 de julho, quando se comemora o Dia do Cooperativismo, há muito o que celebrar na Cooperativa Vinícola Garibaldi. A história começou em 1931, quando 73 produtores de uva de Garibaldi uniram-se a fim de conquistar melhores condições para vender o resultado de seu trabalho. Nove décadas depois, com planejamento estratégico, gestão de propósito e transparência de decisões, a cooperativa conseguiu, mesmo num ano de incertezas, crescer dois dígitos - o ano de 2020 fechou com um faturamento 12% superior ao de 2019.