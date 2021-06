Repercutiu no setor industrial gaúcho a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o agronegócio superou a indústria e que o País passa por um processo de desindustrialização. "Se há desindustrialização, como diz o ministro, precisamos reverter esse processo com urgência, pois não existe país desenvolvido no mundo que não tenha uma indústria forte", destacou, em nota, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry. Conforme bem lembra o dirigente, apesar da crise, o desempenho da indústria puxou o crescimento da economia no primeiro trimestre deste ano, com expansão de 5,6% na comparação com o período de janeiro a março do ano passado (dados do IBGE).

Sucata

O leitor sabe que apenas 1,5% das carcaças de carros velhos e abandonados é reciclada no Brasil? Isso acontece em razão do descarte e armazenamento em pátios e ferros-velhos em todo o País, de forma desorganizada e sem os cuidados necessários. Elas não têm o destino certo e acabam enferrujando e prejudicando o ecossistema ao seu redor. E o problema estende-se para o futuro: o metal descartado inadequadamente pode levar até 500 anos para se decompor. As informações são da empresa Sodré Santoro Leilões.

Em alta

O mercado pet parece desconhecer crise. Há pouco mais de seis meses, a loja Petz Protásio Alves inaugurou o primeiro hospital 24h da rede na Capital gaúcha. Agora, o local está em obras aceleradas novamente. Vêm por aí uma nova área para retirada das compras on-line, além de um café para matar a fome dos clientes enquanto esperam o atendimento dos pets.

Jurídico

Especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, o Lini & Pandolfi Advogados entra em uma nova fase, com remodelação completa da marca e mudança de sede. O escritório se adaptou às novas realidades e deixou o prédio próprio de cinco andares localizado na avenida Bastian, em Porto Alegre, para mudar-se para uma nova sede mais moderna e próxima do antigo endereço, no Walk Offices.

Vagas

O Pipefy, plataforma de gerenciamento de processos de negócio, está com 50 vagas abertas para as áreas de engenharia, customer operations e marketing. A empresa, com sede no Brasil e EUA, que estabeleceu para 2021 crescer em 40% o número de colaboradores, em junho de 2021 bateu a marca de 400 funcionários.

Crédito

Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) com 1.015 consumidores revela que, em cerca de dois anos de uso do Cadastro Positivo, mais da metade dos entrevistados (62%) sabe o que é nota de crédito (score), enquanto 38% desconhecem.