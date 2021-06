O impacto da reforma

A segunda fase da proposta de reforma tributária, enviada ao Congresso pelo Ministério da Economia na sexta-feira passada, provocou e deverá continuar provocando muitos solavancos entre os investidores. Algumas das medidas sugeridas já eram esperadas, como a tributação sobre os dividendos e a extinção do pagamento de proventos na forma de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP). Outras são francamente populistas, como a elevação do limite de isenção para a pessoa física dos atuais R$ 1.900,00 para R$ 2.500,00. A alteração deve conceder o benefício da isenção para cerca de 16 milhões de contribuintes, o dobro do contingente atual. A análise é da Levante Ideias de Investimento.

Diversidade

Um novo programa lançado em colaboração entre os grupos de diversidade das empresas Basf, LinkedIn, Natura e Visa pretende promover a inclusão social de pessoas trans e travestis por meio do trabalho, cultura, saúde e bem-estar. O esforço das empresas, que parte da ideia de que "Somos Mais fortes em conjunto", terá uma grade disciplinar com dez semanas de treinamento e desenvolvimento. Inicialmente, será voltado para apoiar inciativas que beneficiarão mulheres trans e travestis que vivem no Centro de Acolhida Especial Casa Florescer, em São Paulo (SP).

Cinema

A Mostra Sesc de Cinema chega à quarta edição com recorde de inscrições. Consolidado como um dos principais canais de incentivo à produção audiovisual nacional independente, o concurso já registrou mais de 1,3 mil obras de cineastas de todas as regiões do Brasil, superando as 1,2 mil da edição de 2019. Os interessados ainda podem se cadastrar no site da Mostra até o dia 30 junho - https://www.sesc.com.br/portal/site/mostradecinema . O processo de inscrição é gratuito e on-line.

Jardinagem

Mais de 35 mil pessoas já se inscreveram no Pró-Jardim Stihl, projeto inédito no Brasil que visa a capacitação online e gratuita de profissionais e praticantes ocasionais da jardinagem. A plataforma, criada há um ano, compartilha conhecimento de especialistas a fim de instruir o público interessado e valorizar ainda mais o mercado da jardinagem. O curso pode ser realizado facilmente pelo celular, tablet ou computador com acesso à internet pelo site: www.jardimdasideias.com.br/projardimstihl

Selo energia

A Minerva Foods, uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura do Brasil, é a primeira empresa nacional a receber, em âmbito global, o Selo Energia Renovável, emitido pelo Instituto Totum, em parceria com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) e a Associação Brasileira de Energia Limpa (Abragel), para todas as suas unidades no Brasil.

Novo CD

A Lojas Quero-Quero continua ampliando sua presença na região Sul do Brasil. Apenas nos primeiros cinco meses do ano, a rede inaugurou 21 unidades e está abrindo mais seis em junho, nas cidades de Francisco Beltrão (PR), Agudos do Sul (SC), Tubarão (SC), São Nicolau e Osório (ambas no RS). Atualmente, a Lojas Quero-Quero conta com 421 unidades nos três estados do Sul.

Imóveis

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em Porto Alegre foi de 7,8% em maio último, contra 7,6% do mês anterior, conforme o Panorama do Mercado Imobiliário do Sinduscon-RS. Em maio foram vendidas 478 unidades com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 422 milhões contra 421 unidades em abril (VGV de R$ 371 milhões).