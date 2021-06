As prefeituras em risco

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

As prefeituras são os órgãos mais expostos a ataques cibernéticos, roubo de dados e até de recursos públicos, segundo a Scunna, empresa que trabalha há 33 anos com foco em soluções de segurança da informação, serviços consultivos e possui uma operação de Cyber Defense Center (SOC). Em abril desse ano, a prefeitura de Piratini sofreu um ataque cibernético que gerou prejuízo de R$ 528 mil. Segundo a Scunna, os gestores públicos precisam investir em soluções como EndPoint Protection (que incluem antivírus), gestão de acessos privilegiados, múltiplos fatores de autenticação e, especialmente, monitoração 24 horas nos sete dias da semana dos eventos na busca contínua por anomalias.

Mulheres x homens

Pesquisa da Ticket, marca de benefícios de alimentação e refeição da Edenred, revelou que as mulheres estão mais sobrecarregadas que os homens com a rotina de trabalho e cuidados com os filhos. Enquanto 78% das respondentes em home office revelaram que se sentem mais atarefadas desde o início da pandemia, 64% dos homens apontaram o mesmo cenário.

Litoral Norte do RS

O Litoral Norte do RS tem sido alvo desde 2020 de crescente e inédita onda de investimentos imobiliários. A pandemia gerou aumento de 50% na demanda, superior ao de consumidores para os próximos dois anos (35%), segundo a Brain Inteligência Estratégica, cenário que continua em 2021. O edifício Allure Beach Condo teve seus lotes reservados em menos de 20 minutos. Outros 4 lançamentos devem ser realizados em parceria com a Imobiliária Casaqui até dezembro em Atlântida e Xangri-lá.

Receitas de São João

A marca Fritz & Frida lança neste Dia de São João o terceiro e último episódio da série de receitas especiais para marcar a data. Ela acompanha o mote de comunicação para o ano de 2021, "Bem-Estar em Família". Os episódios anteriores já podem ser conferidos no seu canal no Youtube, com replicação nas demais redes sociais (Facebook, Instagram e Cookbook).

Plataforma para o turno inverso

Na esteira do crescimento do mercado da educação no Brasil, a Turno Inverso lança uma plataforma inédita, que conecta professores autônomos a alunos e escolas. Uma espécie de marketplace da educação, a inovação tem como foco aulas extracurriculares e oferece sistema de gestão para professores e instituições de ensino. O negócio é gerenciado por três empreendedores de Porto Alegre. Semelhante ao sistema de plataformas como Airbnb, a Turno Inverso terá um sistema de avaliação e ranqueamento de professores, para conduzir a escolha dos interessados em contratar os serviços. A plataforma oferecerá sugestões por geolocalização, a partir de filtros de busca como temas de aulas, faixa etária, turno e se a aula ocorre dentro de escola ou em outro local, mas também disponibiliza opções de aulas on-line.