Primeira empresa gaúcha a apostar no mercado de aeronaves compartilhadas, a Brave comemora a chegada do seu terceiro avião no valor superior a R$ 9 milhões. A expectativa é de adquirir mais dois aviões até o final do ano. De acordo com André Tessari, sócio da Brave, enquanto a aviação comercial reduziu drasticamente a oferta de voos com a pandemia, a aviação de negócios aumentou a demanda. "Com a covid-19, quem já era usuário da aviação executiva se sentiu ainda mais seguro em manter suas viagens agendadas evitando filas e aglomerações". Em 2020, o número de voos diários da Brave aumentou em média 30%. Além das bases em Caxias do Sul e Porto Alegre, a empresa gaúcha agora tem escritório e dois sócios em São Paulo.

Sucessão familiar

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) firmou parceria inédita com a Fundação Dom Cabral (FDC) para a preparação da sucessão nas empresas familiares, por meio do desenvolvimento de seus acionistas e herdeiros. As atividades do Programa iniciam no mês de agosto.

Estácio e ginastas

A Estácio e a Confederação Brasileira de Ginástica firmaram parceria para bolsas de estudos destinadas a ginastas. Além da formação de atletas, também treinadores e colaboradores da CBG poderão usufruir dos benefícios em todo o País. Hoje, mais de 500 atletas e paratletas já são apoiados por meio de bolsas de estudo. Elas são para o ensino presencial, semipresencial, digital ou flex.

Empreendedores

Estão abertas as inscrições para o Projeto Voar, iniciativa do Sebrae RS para formar jovens empreendedores no Estado. A iniciativa é voltada a alunos de escolas públicas, que terão três meses (80 horas) para traçar os desafios que levarão a construírem seus projetos de vida. São 30 vagas.

NBA Store no Barra

Apaixonados pelo mundo do basquete agora têm um destino certo: a NBA Store, no BarraShoppingSul. É a primeira loja da marca no RS e a segunda no Sul do País. Ela recebe novos produtos toda semana, como regatas de grandes lendas do basquete e regatas atuais das estrelas da liga. Além disso, o espaço proporciona experiência única aos visitantes, como uma "mini quadra" com piso e tabela oficiais e bolas 3D, onde você pode comparar os tamanhos das suas mãos com as de atletas famosos como Kevin Durant, Stephen Curry e Chris Paul.

Guide shop Rabusch

A Rabusch inaugurou no bairro Moinhos de Vento sua primeira guide shop, em formato de ponto de venda e lançamentos exclusivos, com totem touch para comprar pelo site e receber o produto em casa. É o reposicionamento da marca que busca atender as necessidades da mulher contemporânea. Em paralelo, a loja da Rua dos Andradas está agora no número 1.545, em espaço no estilo butique.

Metodologia para alta performance

O administrador, empreendedor e investidor em startups Fernando Gonçalves dos Reis, reconhecido pela trajetória de mais de 15 anos no mercado imobiliário de Caxias do Sul e nacional, fundou a FGO Serviços de Desenvolvimento Humano e Profissional, empresa focada em mentoria, assessoria e treinamento para pessoas, equipes e empresas alcançarem alta performance. Ele deixou a gestão executiva da Prolar Imóveis para dedicar-se aos novos projetos e desenvolveu metodologia própria, a FGO, para o alcance de resultados efetivos. O método trabalha primeiro as questões comportamentais, para depois atuar na formação técnica. Criou ainda as plataformas Academia Imobiliária, voltada ao setor imobiliário, e Starus, para treinamento, seleção e gestão de talentos.