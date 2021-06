Ganho de peso na pandemia

O isolamento provocado pela pandemia da Covid-19 ganhou nos EUA o apelido de "Quarantine 15" - algo como "Quarentena dos 6 quilos", em tradução livre. Trata-se de referência ao ganho de peso que a população mundial tem relatado nas redes sociais. Um estudo da multinacional Kantar mostra que o que era prioridade ficou só na tentativa. Em abril de 2020, 63% dos entrevistados ao redor do mundo relataram que estavam tentando manter uma dieta mais saudável. Porém, um ano depois, apenas 22% afirmaram ter atingido o objetivo, se comparado ao período pré-pandemia. A pesquisa de 2021 mostra ainda que comer de maneira saudável foi o quarto comportamento mais apontado e que pretendem levar para a vida. Atrás de compras on-line, cuidados com a higiene e tempo com os familiares.

Resíduos da Havaianas

A Havaianas está investindo na destinação correta de resíduos via ReCiclo, programa desenvolvido com a Trash In. Após a triagem, ela encaminha os produtos em mau estado de conservação aos centros de processamento parceiros do projeto que transformarão os resíduos em pneus, tapetes para playground e outros. E fomenta a criação de cooperativas para compra dos resíduos e geração de renda adicional às famílias.

Um hub de soluções

A Caderode, de Flores da Cunha, player de destaque no mercado de mobiliário corporativo, lança o Hub de Soluções. Por meio dele, suas 30 lojas passarão a oferecer - além do já disponível mobiliário para escritório, um mix completo de produtos complementares, como decoração, poltronas, sofás, puffs, persianas, painéis e demais acessórios, e itens para a parte externa, como bancos, bicicletários, floreiras e totens.

Soquinho ou cotovelo

A pandemia da Covid-19 impôs até uma nova forma de cumprimentar as pessoas. A maioria das pessoas trocou o aperto de mão pelo "soquinho" mas ele também pode ser um risco à saúde. O ideal, sugerem os médicos, é usar o cotovelo ou apenas um aceno.

Zanetti celebra 20 anos em expansão

Fundada em 21 de junho de 2001 pelos irmãos Orildo e Rivelino Zanetti, a caxiense Zanetti Materiais Elétricos e Iluminação inaugura em breve sua primeira filial, o que vai fortalecer a marca no aniversário de 20 anos e ampliar a atuação em nova região com potencial de crescimento. A empresa familiar iniciou em uma sala comercial de 80m² e hoje tem sede própria de quatro andares em espaço de 3 mil m², incluindo showroom especializado em iluminação decorativa. Mesmo na pandemia, o faturamento se mantém positivo, com ampliação do canal de venda pelo Whatsapp e entrega facilitada, além do e-commerce que já completa dois anos. Hoje, a Zanetti oferece mais de 35 mil produtos nos segmentos residencial, comercial, industrial, de segurança, iluminação decorativa e energia fotovoltaica.