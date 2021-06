Prédio inspirado em livraria

A Idealiza Urbanismo e Verticais - que nasceu no Rio Grande do Sul, mas hoje está fixada em São Paulo e desenvolve projetos no Brasil - comemora o sucesso de vendas de mais um empreendimento no bairro Parque Una Pelotas. O Edifício Vanguarda, totalmente vendido em seu lançamento, é parceria com uma livraria de mesmo nome da região Sul. Ele contará com 1.200 m2 destinados à Cultura (espaço de 600 m2 no térreo, todo o 12º andar - onde irá funcionar um rooftop - e um centro de distribuição para atender o e-commerce), além de 160 salas comerciais. Contando com este, há hoje 450 salas comerciais no bairro aberto planejado, que ganhou por votação popular o GRI Awards - categoria Melhor Projeto de Loteamento do Brasil.

90 anos da Spann

A Spaan inicia as comemorações de seus 90 anos com o lançamento de um novo site, spaan.org.br e novas ferramentas para ampliar a rede de doadores e apoiadores. Clicando no linck "doe agora", a pessoa é direcionada para a plataforma PagSeguro, com opções de doações através de cartão de crédito de R$ 30 a R$ 200 mensais e mais o envio único de qualquer valor.

O Hard Rock Café

O famoso Hard Rock Cafe completa 50 anos e a unidade de Gramado, a única do Rio Grande do Sul, promove celebração comedida, mas em grande estilo. Aberta ao público a partir das 19h30min, não haverá cobrança de ingresso. No seu lugar, a doação de dois quilos de alimentos não-perecíveis. O volume arrecadado em toda a semana do aniversário será doado ao Instituto Santíssima Trindade de Gramado.

Escolas bilíngues

A Maple Bear, rede de escolas bilíngues por imersão com metodologia canadense, fechou 2020 com 21 inaugurações em todo o País, totalizando 159 escolas ativas, das quais três no RS. Em 2021, a rede irá inaugurar mais 41 escolas, chegando a quase 200 operações em território brasileiro, onde ela está presente nos 26 estados e no Distrito Federal. Já o número de alunos terminou 2020 em 25,5 mil e deve chegar perto de 30 mil no fim deste ano.

Empresa mais inovadora do Sul

Reconhecida por utilizar a ciência dos materiais para criar soluções voltadas a diversos mercados, a FCC de Campo Bom (RS) foi classificada como a 2ª empresa mais inovadora do Sul do País na indústria química, segundo o Ranking das Campeãs de Inovação da Revista Amanhã em parceria com o IXL-Center. Nos últimos anos, a empresa investiu no desenvolvimento de uma cultura da inovação e, em 2020, mais de R$ 12 milhões em desenvolvimento de novos produtos, aumento de capacidade, modernização e aquisição de equipamentos. Outro dado que reforça a importância da inovação para a indústria é que 15% do faturamento total da FCC em 2020, que foi por volta de R$ 400 milhões, veio de produtos inovadores.