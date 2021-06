O futuro das carreiras

O uso de robôs em postos de trabalho está cada vez mais longe dos livros e filmes de ficção científica - e cada vez mais perto da nossa realidade. Estimativa do professor Pedro Henrique Melo Albuquerque, da Faculdade de Administração da UnB, prevê que 54% das mais de 2 mil profissões formais no Brasil poderão ser substituídas por máquinas ou softwares até 2026. Estamos falando de 30 milhões de vagas de trabalho. Devemos temer por nossos empregos? A distopia tecnológica vista em filmes como Blade Runner e Matrix finalmente chegou? Para o professor, ainda não é hora de pânico: as máquinas aprendem com o que sabemos, e a criatividade humana ainda prevalece sobre o código que usamos para programá-las.

Concessionária Nissan

A rede de concessionárias Nissan ganhou mais uma loja no RS. É a Nissan DRSul que abriu oficialmente as portas nesta segunda-feira em Ijuí, para atender os clientes da região. A inauguração é parte do projeto da Nissan de reforçar sua presença no país, que conta com 180 revendas em todos os estados e Distrito Federal, para levar toda a qualidade dos seus produtos a mais e mais brasileiros.

Novo jardim botânico

O Instituto Unicred RS está revitalizando o Arboreto Alto Uruguai, no Povoado Sérvia, interior de Barão de Cotegipe, considerado pela Embrapa o terceiro maior do Sul do país em espécies. No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado dia 5 de junho, em que completou 25 anos, o Instituto e a Unicred Erechim, entregaram placas e outros materiais de manutenção - no valor superior a R$ 10 mil para conservação do espaço.

Para vestibular digital

A Fundacred - fundação sem fins lucrativos de crédito educacional - desenvolveu uma nova plataforma de vestibular digital, que será disponibilizada gratuitamente para suas mais de 250 Instituições de Ensino Superior conveniadas ao redor do Brasil. A novidade viabiliza que os exames para ingresso de estudantes nas universidades sejam realizados totalmente à distância e com segurança.

Namorados no Outlet

Com ótimas expectativas no comércio para o Dia dos Namorados, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo se prepara para oferecer o que há de melhor em seu mix de lojas aos apaixonados de plantão. O empreendimento receberá o público com descontos que podem chegar até 70% em marcas nacionais e internacionais, além de proporcionar uma experiência de compra diferenciada.

Quarta Shop&Music

A Quarta Shop&Music desta quarta-feira, promoção semanal do Praia de Belas, terá uma temática especial alusiva ao Dia dos Namorados. O destaque é a Clube Melissa, que oferece 60% de descontos em produtos selecionados tanto para compras na loja como pelo delivery. As compras on-line podem ser feitas pelo WhatsApp: (51) 98933-9141.

Expansão da Cotiza para São Paulo

Fundada em 1953 por Carlo Bernardi, a Cotiza está completando 68 anos. A urbanizadora gaúcha é especializada em loteamentos, condomínios de lotes e bairros planejados na Região Sul do Brasil e no Uruguai, e expansão mais recente para Mato Grosso e São Paulo. Hoje, liderada por Rodrigo Bernardi, a Cotiza participou de mais de 80 empreendimentos, que somam mais de 25 milhões de metros quadrados urbanizados e 20 mil lotes comercializados para 18 mil clientes ao longo de sua história. Atualmente, a Cotiza tem 33 empreendimentos em desenvolvimento, que totalizam 8.000 lotes. Ainda em 2021, a urbanizadora irá lançar R$ 400 milhões em incorporações no mercado, além de 1,19bi em projetos para três anos, neste caso, na região Sul, Mato Grosso e São Paulo.