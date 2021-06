Dia do Sommelier

A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) promove neste sábado (5), às 10h e às 16h, em seu canal do YouTube, dois debates para comemorar o dia do profissional responsável pelo serviço do vinho. Entre os convidados, o sommelier belga William Wouters, presidente da Association de la Sommellerie Internationale (ASI); Danio Braga, presidente da ABS-Brasil; o premiado Sommelier Diego Arrebola, além das sommelières gaúchas Deisi da Costa e Lívia Maciel. A mediação dos dois encontros será feita pelo professor Júlio César Kunz, psicanalista, sommelier e atual presidente da ABS-RS

Recuperação de crédito

A Marpa Gestão Tributária já obteve mais de R$ 100 milhões em recuperação de crédito nos primeiros meses de 2021. Somente em abril, ela realizou mais de 12 acordos, o que resultou em um valor superior a R$ 25 milhões de descontos para os clientes. Com atuação nacional, a Marpa Gestão Tributária cresceu 60% em 2020.

Clientes pré-pagos TIM

TIM e Deezer lançam serviço inédito no mundo, exclusivo para clientes pré-pagos da operadora. O novo Deezer GO mantém características da versão gratuita do streaming, mas exclui a publicidade, oferecendo acesso sem anúncios a mais de 73 milhões de faixas. Na pandemia, a Deezer registrou um crescimento de 30% no uso da plataforma. Já a TIM, quer se diferenciar ainda mais no pré-pago, que representa 57% da sua base total de clientes.

Almoço da Exportação

O Almoço do Prêmio Exportação RS será dia 17 deste mês com inscrições gratuitas. É com palestra do secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz - também pelo Youtube.

Hotéis para namorados

A hotelaria se preparou com experiências românticas e personalizadas para receber os casais no Dia dos Namorados. Na rede Master Hotéis, as unidades Master Porto Alegre, Master Gramado e Master Curitiba, na Capital Gaúcha, na Serra Gaúcha e na Capital Paranaense, respectivamente, oferecem ações especiais para a data. A Rede Master de Hotéis integra o Grupo Isdra.

Voo de cruzeiro da RE/MAX RS

Abril foi bom, mas maio foi excelente para a RE/MAX RS. A rede americana de franquias imobiliárias, que chegou a Porto Alegre em 2017 através dos empresários Thiado Medeiros e Túlio Marques, inaugurou quatro novas agências só no último mês na capital, investimento superior a R$ 1 milhão. Ao todo, as novas agências terão 64 agentes imobiliários. A pandemia do novo coronavírus não afetou o voo de cruzeiro da RE/MAX, que também em maio alcançou a meta estabelecida para o primeiro semestre de 2021 de chegar a 40 unidades no Rio Grande do Sul.