Hotel Moinhos residencial

O hotel Moinhos Park, de Porto Alegre, da Atlantica Hotels International, começa a operar a partir de agora no modelo residencial. Com a conversão, o empreendimento, de 25 apartamentos, na rua Comendador Caminha, passa a chamar-se Moinhos Park by Atlantica Residences. "O viajante moderno quer se sentir em casa e contratar, de modo muito fácil, só o que vai usar. Essa unidade dispõe de serviços hoteleiros já no modelo pay per use e atenderá além do público corporativo, também esse nicho de mercado", comenta o gerente geral Daniel Vargas. As reservas na nova modalidade passam a ser pré-pagas e incluem o acesso às áreas comuns do prédio como o fitness center, além de arrumação short clean. Serviços opcionais, como limpeza e lavanderia, podem ser contratados em separado pelo hóspede.

Fast food de waffle

The Waffle King, primeira rede de fast food de waffle da América Latina, celebra nesta sexta-feira um ano em constante crescimento com a expectativa de se tornar a maior rede de fast food de waffle do mundo em 10 anos. Em menos de um ano, chegou a 50 franquias comercializadas em 16 estados com crescimento de 30% e média mensal de R$ 50 mil de faturamento nas operações, dependendo do modelo - expressivo no atual cenário.

Tecnologia gaúcha

A Mosaic Fertilizantes, divisão da multinacional do agronegócio presente em 40 países, adotou tecnologia da gaúcha Creare Sistemas para monitorar os motoristas de suas frotas nas operações de Goiás e Minas Gerais. Ao todo, mais de 90 veículos foram equipados com câmeras ligadas a sistemas que monitoram sinais de fadiga, sono, distração e uso do celular ao volante, evitando acidentes.

Bagaço da cevada

A Cervejaria Edelbrau de Nova Petrópolis destina o bagaço da cevada para o trato bovino. São 150kg a cada 1000 litros de cerveja produzidos, em parceria com um produtor rural, que o utiliza como complemento à alimentação dos animais. Além de sustentável, é bom para os dois lados: beneficia os produtores, pelas suas propriedades nutricionais e disponível todo o ano, e um destino adequado aos resíduos para a cervejaria.

Swann Hotéis de Canela é vacation club

A Rede Swan Hotéis selou compromisso com a TC Brasil, maior especialista em programas de vacation club e multipropriedade do País, para a comercialização de 45 das 47 unidades de seu novo hotel, na cidade de Canela, o Jangal das Araucárias Swan Design Hotel, seu primeiro hotel butique. "O Jangal das Araucárias será um divisor de águas para nós", afirma a CEO da Rede, Gabriela Schwan. Será a primeira vez que vamos nos integrar a um sistema de vacation club, com o diferencial de que nossos multiproprietários estarão integrados a uma rede mundial com mais de 4.300 hotéis em 100 países, com o direito de intercambiar períodos com estes destinos".