Prontos para morar

Localizado estrategicamente na divisa dos bairros porto-alegrenses Cidade Baixa e Centro Histórico, na Segunda Perimetral, o Century Park abriu suas portas já pronto para moradia ou locação. Ocupando o espaço onde funcionava um tradicional estabelecimento hoteleiro, o prédio recebeu investimento de R$ 4 milhões. Suas 75 unidades, antes utilizadas como quartos de hotel, passam a ser studios. Com dimensões que variam entre 27,04m² e 28,80m², o valor médio de venda dos apartamentos é de R$ 285 mil, com VGV de R$ 20 milhões. Os investidores recebem as unidades com espera para cozinha e com a mobília, que já fazia parte dos quartos quando operado no modelo hotel. Exceto dois apartamentos, que, por serem os decorados, já estão completos, remodelados e com nova ambientação. O novo empreendimento tem chancela das empresas My Way e Iglesias & Bello arquitetura.

A rede ATP cresce

No ano em que completa sua primeira década, a Rede ATP anuncia a ampliação dos produtos a granel, de 30 para mais de 70 opções. A partir de agora, ela possui uma extensa variedade de farinhas, grãos, sementes, petiscos naturais e também opções de suplementos. O investimento para adequar o espaço foi de R$40 mil. O produto nutritivo, livre de açúcar e sem conservantes é processado conforme a quantidade escolhida pelo cliente.

A pizza solidária

A campanha Pizza Solidária, idealizada pela Pizza Hut em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, arrecadou nos primeiros dias mais de 100 kg de alimentos, a serem direcionados a famílias necessitadas da Capital. A ação incentiva a doação de 1 kg de alimento não-perecível em troca de 15% de desconto nos pedidos da pizza grande.

Vinhos Cristofoli

A Cristofoli Vinhos de Família, de Faria Lemos (RS), aposta na pré-venda do Instituto Corte Tinto 2020 (Merlot e Tannat) para brindar o Dia do Vinho Brasileiro 2021, celebrado no domingo 6 de junho, quando ele será aberto. A empresa também convida as pessoas a curtir o Edredom nos Parreirais, com almoço ao ar livre, além da Degustação e do Spuntino (lanche).

Mulheres no agro

A participação feminina no agronegócio cresce com ajuda de coletivos e novos programas de sucessão familiar. Segundo ao Fundação Getúlio Vargas, as mulheres respondem por 34% dos cargos de lideranças em fazendas.

Auxiliadora Predial

A Auxiliadora Predial completa 90 anos em junho, mas segue cada vez mais moderna em locação e administração de condomínios. "Fechamos 2020 com R$ 1 bilhão na venda de imóveis", disse o vice-presidente Christian Voelcker. Hoje, a imobiliária atua em aluguéis e franquias, condomínios, serviços, corretora de seguros e vendas de imóveis. Só na gerência de condomínios, são 3.400, com 250 mil unidades e 850 mil moradores.

Tintas Renner capacita com óculos 3D

O ano de 2021 vem representando um passo importante da Tintas Renner by PPG, de Gravataí, no desenvolvimento de novas tecnologias para aprimorar seu setor de capacitação. A companhia foi pioneira na América do Sul ao elaborar e oferecer treinamentos em plataforma digital e em realidade virtual com uso da tecnologia VR 360. A empresa distribuiu 100 unidades dos óculos 3D de 360° para que clientes e parceiros de todo o País realizem os treinamentos on-line de forma mais interativa. Com essa tecnologia, é possível à empresa transmitir o conhecimento sobre os treinamentos executados na planta industrial, os produtos, os cursos e seu DNA de excelência para clientes e consumidores das mais diferentes regiões do Brasil, aproximando-a de pintores, arquitetos e consumidores finais.