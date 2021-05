Braço social do Tecnova

Grupo Tecnova Energia de Porto Alegre, que há um ano estruturou um departamento de ações sociais, acaba de iniciar a Campanha do Agasalho 2021. De abril de 2020 a maio de 2021, ele entregou 3 mil marmitas, 195 kits de alimentos, mais de 500 peças de roupas e 100 cobertores a moradores de rua e comunidades carentes. Ações em datas festivas também alegraram crianças carentes com 200 brinquedos, no Natal, e 170 ovos de chocolate, na Páscoa. Todas as atividades realizadas com apoio dos colaboradores, clientes e parceiros e os projetos já integram seu calendário mensal. O grupo Tecnova Energia, fundado há 38 anos em Porto Alegre, é formado por cinco empresas, e 100 funcionários. Além da sede na capital gaúcha, o Tecnova tem escritório em São Paulo e realiza obras em todo território nacional.

Esperanças e medos

Aqueles que mais precisam de habilidades digitais no mercado de trabalho ainda são os menos propensos a consegui-las. Mas, se essa tendência continuar, o risco é aumentar a exclusão digital. A conclusão está no estudo Hopes and Fears 2021 da PwC, que ouviu 32,5 mil trabalhadores em todo o mundo. Pela pesquisa, 39% acham que seu trabalho ficará obsoleto em cinco anos.

Revisar a lei do vinho

A Lei do Vinho foi criada em 1988. O cenário de lá para cá mudou e a Uvibra criou um grupo técnico que há quase um ano vem trabalhando na sua revisão apontando sugestões, tanto na modernização como na simplificação de regras. Segundo o vice-presidente Gregório Salton, que coordena a comissão, esta revisão precisa ser feita com cautela e em conjunto para se chegar a um consenso.

Dia dos Namorados

O ParkShopping Canoas inicia nesta sexta a campanha "É presente, é romance, é agora", em comemoração ao Dia dos Namorados. Os clientes que somarem R$ 400 em compras ganharão um kit Mil Delícias da Kopenhagen, completando os presentes dos casais. Com a ação, o Park reforça o propósito de valorizar seus frequentadores e incentivar o consumo aos negócios locais.

Uma arquitetura para Gramado

A empresa de arquitetura de resultados 4Inside expande suas operações e chega a Gramado, na Serra Gaúcha. Com foco em investidores, ela irá preparar os imóveis e deixá-los prontos e decorados para entrar e morar ou para passar temporada - a exemplo de imóveis para Airbnb, como casas, apartamentos, flats e chalés. Conforme a diretora Luiza Hafner, o objetivo é explorar todas as potencialidades dos imóveis da cidade, a fim de valorizá-los ainda mais no mercado, onde o potencial turístico é significativo para o setor. "Iremos apresentar uma proposta diferenciada para o mercado imobiliário da região, com experiências criativas para os visitantes, como open houses, por exemplo, além de parcerias locais", revela. Quem irá acompanhar os projetos será a arquiteta Viviane Warken, com experiência neste mercado.