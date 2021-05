O cansaço do motorista

No Maio Amarelo, mês de conscientização sobre segurança no trânsito, a Buser, maior plataforma de intermediação de viagens rodoviárias do Brasil, destaca como a tecnologia vem ajudando a tornar as viagens de ônibus cada vez mais seguras. Uma de suas principais iniciativas nesse sentido é a câmera com sensor de fadiga, um equipamento capaz de detectar níveis de cansaço dos motoristas e que já está presente em mais de 250 ônibus parceiros da plataforma. Em mais de um ano, a empresa nunca registrou acidentes envolvendo veículos equipados com esse sistema. O sensor é capaz de fazer um reconhecimento do rosto e comportamento de piscada logo nos primeiros 5 minutos de monitoramento, identificando o que é padrão para aquele motorista. A partir dali o que fugir do padrão ele vai registrar.

Semana da indústria

Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp) festeja a Semana da Indústria com a divulgação diária de uma história de suas empresas. Atualmente a Industria representa 40 % do PIB do Município e tem uma diversidade muito importante desde a Agroindústria, Alimentos, Móveis, Calçados, Construção Civil, Vestuário entre vários outros.

A nova loja Vinerise

Com proposta de ser um empreendimento "FIGITAL", mix de negócio físico e digital, a loja de vinhos e espumantes Vinerize abriu suas portas na Assis Brasil, 3535, da capital gaúcha com mais de 200 rótulos, foco em marcas do novo mundo e, sobretudo, do RS. No ambiente físico, harmonizações e orientação para compras. No digital, a entrega no mesmo dia para clientes de Porto Alegre que compram até às 17h, cashback de 5% e dicas de harmonização.

Novas conselheiras

A Câmara Americana de Comércio de Porto Alegre (AMCHAM Poa) passa a contar com duas novas conselheiras. Aline Eggers e Diana Werner, CEO's da Bebidas Fruki e Isla Sementes respectivamente, aceitaram o novo papel. Agora são 10 profissionais reconhecidos no mercado os conselheiros que representam os associados da Amcham.

Dia dos Namorados

A partir desta quinta-feira (27), a cada R$ 500,00 gastos, o Barra Shopping presenteia o consumidor com uma lata de chocolate da marca suíça Lindt e 150g de trufas Lindor, para o Dia dos Namorados. É uma unidade por CPF e enquanto durarem os estoques. Além disso, a cada R$ 250 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um vale-compras de R$ 50 mil. A promoção é válida até 20 de junho.

Corretores de terrenos

A MRV&CO traz a Porto Alegre o Terra Verde, programa de relacionamento com corretores de terrenos para atingir a meta desenhada para os próximos anos de 80 mil unidades anuais vendidas. A iniciativa já atingiu mais de 300 cadastros em 15 dias, chega este mês a 26 novas cidades e oferece vantagens exclusivas aos corretores e imobiliárias cadastradas, como bônus, adiantamento de comissão, conteúdo e experiência personalizada.

Transformação do Três Figueiras

Oferecendo um preview do que será a transformação do bairro Três Figueiras, de Porto Alegre a Incorporadora ABF Developments apresenta a ABF Place, nova sede e espaço de vendas, que começa a operar em soft opening a partir desta quinta. O ponto é privilegiado: localizado na tradicional esquina da Rua Balduíno com a Carlos Huber, em frente ao Colégio Farroupilha, no bairro onde três dos seis projetos previstos da incorporadora já estão em construção. As obras dos empreendimentos, Capítulo 1 (60% vendidos), Balduíno (70% vendidos) e Magno Senior Living (80% vendidos), acontecem em paralelo com mais de 150 profissionais da construção civil trabalhando nas obras e pouco mais de 20 na administração.