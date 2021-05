A entrada da Omega Construtora e Incorporadora, de Lajeado, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul foi com pé direito. O pré-lançamento do seu Allure Beach Condo foi um sucesso total de vendas. Em apenas 20 minutos, foram reservados os 363 terrenos e 370 pessoas ficaram na fila de espera para compra. O produto "derreteu" como se fala no jargão do mercado imobiliário. Trata-se de um novo condomínio fechado de alto padrão em Xangri-lá, cujo valor de terreno parte de R$ 159 mil. O empreendimento, que oferece toda a infraestrutura, tem um Valor Geral de Vendas de aproximadamente R$ 75 milhões. A 2day Consultoria desenvolveu a concepção do produto imobiliário e a gestão do lançamento.

Apesar da crise

A rede especializada em ortodontia, OrthoDontic, com sede em Londrina (PR) e 273 unidades espalhadas pelo país, a maioria na região do Sul, comercializou 46 franquias em 2020, das quais 28,8% foram compradas por seus funcionários. Apesar da crise generalizada, arederegistrou por meses seguidos, no segundo semestre de 2020,os maiores faturamentos de sua história de 18 anos desde a fundação, em 2002 e fechou o ano com um faturamento de R$ 294,6 milhões, aumento de 7% sobre 2019.

O bom pagador

Nesta quarta-feira, dia 26, às 11h (Brasília), a Serasa realizará um evento virtual, via Zoom, para explicar algumas novidades que estão por vir no Serasa Score e que beneficiará o bom pagador. Durante o evento haverá espaço para dúvidas e conversa com o porta-voz.

Dia do Bem Bebecê

A gaúcha Bebecê fará uma ação social chamada de O Dia B, que consiste na doação de sapatos para a comunidade carente com o apoio dos clientes. A cada par de calçados vendido na loja virtual www.bebece.com.br durante toda esta sexta-feira (28), um será doado à Apae de Três Coroas RS), para que esta o encaminhe aos necessitados. "O Dia do Bem Bebecê foi criado para dividi-lo com o público e juntos possamos fazer a diferença, mesmo que pequena", afirma Renata Moraes diretora de marketing da Bebecê, que visa tornar a ação trimestral.

Dois novos Laboratórios Qualitá

Desde esta segunda-feira (24), o Laboratório Qualitá, que integra o Grupo Doctor Clin, está com duas novas unidades funcionando. A de Porto Alegre fica junto ao primeiro Centro Médico da Doctor Clin na rua Sete de Setembro, no Centro Histórico, próximo à Praça da Alfândega. Já a unidade de Sapiranga está localizada na rua Getúlio Vargas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e sábados das 7h às 13h. Nos laboratórios são oferecidos aos pacientes exames de análises bioquímicas, imunológicas, microbiológicas, hematológicas, toxicológicas, biologia molecular e análises de líquidos biológicos.